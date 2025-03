Ecco come pagare la Renault Captur 110 euro al mese

La Renault Captur si afferma con successo nel segmento dei B-SUV, distinguendosi per la sua versatilità e per le avanzate soluzioni di motorizzazione elettrificata. In questo contesto, il modello Techno E-Tech full hybrid da 145 cv si conferma una scelta ideale per chi cerca un'auto moderna ed ecologica. Fino al 5 maggio 2025, Renault propone la promozione Bonus E-Tech, un'iniziativa rivolta ai possessori di veicoli con motorizzazione elettrica o ibrida, che offre condizioni particolarmente vantaggiose per l'acquisto della Captur.

Dettagli della promozione

L'offerta si traduce in un sostanziale risparmio sul prezzo di listino, che passa da 30.000 a 27.450 euro. Questo sconto diretto sul prezzo rappresenta un incentivo importante per chi desidera passare a una motorizzazione ibrida e ridurre l'impatto ambientale, senza rinunciare alle prestazioni e al design moderno del modello Captur. La promozione Bonus E-Tech è studiata per rendere l'acquisto accessibile, favorendo una transizione agevole verso le nuove tecnologie green.

Struttura del finanziamento

L'acquisto del veicolo avviene attraverso un finanziamento che richiede un anticipo di 6.850 euro. Il restante importo viene dilazionato in 36 rate mensili da 110,21 euro, applicando un TAN del 4,49% e un TAEG del 5,51%. Al termine del periodo di finanziamento, il contratto prevede una maxi rata finale di 19.800 euro, detta anche valore garantito futuro, che permette all'acquirente di decidere se riscattare l’auto o restituirla. In totale, il credito ammonta a 20.950 euro e comprende non solo il finanziamento per 20.600 euro, ma anche le spese di apertura pratica pari a 350 euro e un’imposta di bollo iniziale di 52,38 euro. Inoltre, il contratto prevede una spesa di incasso mensile di 3 euro, a sottolineare come ogni dettaglio sia stato studiato per rendere la gestione finanziaria trasparente e accessibile.

Aspetti tecnici e condizioni

Oltre agli aspetti economici, è importante evidenziare alcune condizioni che accompagnano la promozione. Il contratto prevede un limite chilometrico di 30.000 km, e qualora tale soglia venisse superata, si applica un costo aggiuntivo di 0,10 euro per ogni chilometro eccedente al momento della sostituzione o restituzione del veicolo. È fondamentale considerare questo aspetto per chi ha esigenze di percorrenza particolarmente elevate. Inoltre, la promozione non è cumulabile con altre iniziative e non include servizi aggiuntivi, pertanto, chi fosse interessato dovrà valutare attentamente le proprie esigenze in relazione alle condizioni offerte.

Vantaggi e considerazioni finali





Il finanziamento proposto si distingue per l’accessibilità delle rate mensili e per l’anticipo contenuto, elementi che rendono la Captur Techno E-Tech full hybrid una soluzione interessante per un pubblico ampio. Il valore garantito futuro di 19.800 euro offre un’ulteriore flessibilità: l'acquirente potrà scegliere se riscattare l’auto al termine del contratto oppure optare per la restituzione, in base alle proprie esigenze e al percorso di guida accumulato. La promozione, gestita da Mobilize Financial Services e valida presso la rete Renault aderente, risulta particolarmente vantaggiosa per chi cerca un SUV compatto e ibrido con condizioni di finanziamento competitive.

Tuttavia, va tenuto presente che la maxi rata finale può rappresentare un onere significativo per chi intende mantenere il veicolo a lungo termine, mentre il limite chilometrico potrebbe non essere sufficiente per chi percorre distanze considerevoli. In ogni caso, la promozione Bonus E-Tech si configura come un'opportunità concreta per abbracciare il futuro della mobilità, combinando risparmio economico e innovazione tecnologica in un unico pacchetto.