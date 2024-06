Renault Captur 2024: dimensioni, motori e prezzo

La Renault Captur, introdotta per la prima volta nel 2013, ha rapidamente conquistato il mercato grazie al suo design accattivante e alla versatilità tipica di un SUV compatto. Con il passare degli anni, la Captur ha visto numerosi aggiornamenti, migliorando costantemente sia in termini di tecnologia che di comfort.

La nuova Renault Captur 2024 continua questa tradizione di evoluzione, offrendo un restyling estetico raffinato, nuove motorizzazioni tra cui l'ibrida E-Tech Full Hybrid 145, e una serie di innovazioni tecnologiche, mantenendo intatti i punti di forza che hanno reso questo modello un successo internazionale.

Dimensione e esterni

Renault Captur 2024 non ha subito grandi cambiamenti nelle dimensioni complessive. La lunghezza è di 4,24 metri (4.239 mm), la larghezza è di 1,8 metri (1.797 mm) e il passo, ovvero la distanza tra gli assi delle ruote anteriori e posteriori, è di 2,63 metri (2.639 mm).

L'altezza, invece, è leggermente diminuita, arrivando a 1,6 metri (1.593 mm), grazie all'adozione di nuove sospensioni.

Come accade per la Clio, anche la Captur ha subito un aggiornamento che porta con sé una serie di miglioramenti estetici. La parte anteriore è quella che ha ricevuto un restyling più evidente, con particolare attenzione ai fari, rimasti completamente a LED ma ora più stretti e dalla forma più allungata. Questi incorniciano la zona centrale, dominata dal nuovo logo distintivo.

La personalità estetica della vettura è ulteriormente accentuata dal design tridimensionale della griglia anteriore, che richiama lo stile delle Scenic e delle Megane. Le luci diurne a LED, simili a diamanti tagliati a metà in verticale, aggiungono un tocco moderno e si illuminano con una nuova sequenza di benvenuto quando le porte vengono sbloccate a distanza.

Il design aerodinamico è evidente anche nei dettagli, come la presa d'aria orizzontale sopra lo splitter anteriore e le prese d'aria ai lati delle luci diurne, che migliorano l'aerodinamica e contribuiscono al raffreddamento dei freni anteriori.

La Renault Captur si rinnova con una gamma di allestimenti che offrono un'elevata personalizzazione, pensata per soddisfare i gusti e le esigenze di ogni automobilista.

L'allestimento Evolution introduce cerchi Flexwheel da 17 pollici di serie, con l'opzione di scegliere cerchi in lega diamantati. Questo look è completato da una verniciatura nera opaca sulla parte inferiore della carrozzeria, conferendo un aspetto elegante e robusto.

Passando al livello Techno, troviamo cerchi in lega da 18 pollici, una finitura lucida sulla parte inferiore della carrozzeria e protezioni sottoscocca in grigio satinato sia anteriormente che posteriormente, per un mix perfetto tra stile e funzionalità.

Il nuovo allestimento Esprit Alpine, invece, si distingue per dettagli esclusivi come i loghi nero cenere, i bordi dei finestrini neri con finitura lucida e cerchi da 19 pollici dal design unico. A completare il look ci sono uno splitter anteriore e protezioni anteriori e posteriori in grigio ardesia opaco, che conferiscono alla Captur un aspetto sportivo e raffinato.

Abitacolo

La nuova Renault Captur si presenta come un'eccellente proposta nel segmento dei B-SUV, dimostrando abilità nell'ottimizzare lo spazio interno senza compromettere il suo design esterno accattivante. Con circa 1 metro di spazio disponibile dalle sedute al tetto e un divano posteriore scorrevole di 16 cm, la Captur offre un'abitabilità interna notevole, permettendo un aumento del volume di carico di ben 132 litri.

Parlando del bagagliaio, questa vettura si distingue per la sua generosità, con una capacità che parte da 484 litri (la versione full hybrid ha, invece, un baule più contenuto) e può arrivare fino a 616 litri sfruttando al massimo il divano scorrevole. Abbattendo lo schienale posteriore, si ottengono quasi 1.596 litri di spazio di carico, perfettamente allineati al piano di carico.

Gli interni della nuova Captur non subiscono rivoluzioni radicali, ma mostrano una significativa evoluzione. Tra le novità più rilevanti c'è l'introduzione di serie del sistema multimediale OpenR Link con Google integrato, un'avanzamento che rappresenta una primizia mondiale nel segmento B.

Il touchscreen verticale da 10,4 pollici posizionato al centro della console centrale e i nuovi display per il conducente con diagonale fino a 10,25 pollici offrono un'esperienza tecnologica all'avanguardia. Inoltre, la Captur è dotata di 28 sistemi di assistenza, inclusi il riconoscimento della segnaletica stradale con avviso di velocità, confermando la sua attenzione alla sicurezza e alla comodità del conducente.

Motori

In Italia, la nuova Renault Captur è disponibile con quattro diverse motorizzazioni, tra cui la variante ibrida E-Tech Full Hybrid 145:

Motore Cilindrata Potenza Cambio 1.0 TCe 90 1.0 litri 91 CV / 160 Nm Manuale a 6 velocità 1.3 TCe 160 mild hybrid 1,3 litri 160 CV / 270 Nm Automatico EDC (doppia frizione) 1.0 TCe 100 GPL 1.0 litri 100 CV / 160 Nm Manuale a 6 velocità 1.6 ibrido 1,6 litri 145 CV / 205 Nm Automatico multimode

Prezzo e incentivi

I prezzi della nuova Renault Captur 2024 partono da 20.150 euro, per la versione Evolution con motore TCe 90. Coloro che puntano alla versione full hybrid nell'allestimento Esprit Alpine, il costo può salire fino a 29.450 euro. Tutte le versioni ricadono nell'ultima fascia di incentivi, quella che copre da 61 a 135 g/km di CO2, pertanto lo sconto massimo ottenibile (al netto della roattamazione è di 3.000 euro)