Ecco il nuovo infotainment Ford, c'è il supporto a CarPlay su due schermi

Ford ha annunciato ufficialmente il suo avanzato sistema di infotainment per auto denominato "Ford and Lincoln Digital Experience", confermando al contempo il rafforzamento dell'impegno nei confronti di CarPlay.

Il nuovo software nativo di Ford offre una vasta gamma di funzionalità, comprese app dedicate per Spotify, Prime Video e altro, con l'integrazione di servizi come Google Maps, Google Play, Amazon Alexa e Google Assistant. Inoltre, il sistema offre supporto integrato per il gaming, includendo titoli quali Asphalt Nitro 2.

La nuova esperienza digitale di Ford è basata sul sistema operativo Android Automotive di Google, che consente ai produttori di automobili di aggiungere il supporto sia per Android Auto che per CarPlay.

Nonostante la forte enfasi sul proprio sistema nativo, Ford ha annunciato un passo in avanti significativo verso CarPlay: il supporto per Apple Maps a doppio schermo.

Questo significa che, quando si avvia la navigazione con Apple Maps attraverso CarPlay, l'interfaccia si estenderà anche nel display del cruscotto, rappresentando una nuova funzionalità che sarà sicuramente apprezzata dagli utenti.

Sebbene questa novità non rappresenti un supporto per il prossimo CarPlay di Apple, è comunque un passo in avanti molto positivo. Nella speranza che Ford annunci contemporaneamente il supporto per la piattaforma CarPlay di prossima generazione, il quale amplia l'intera esperienza in auto e debutterà su Porsche, e Aston Martin, durante il 2024 quest'anno, questo passo on avanti è sicuramente apprezzabile e apre le porte a migliorie future.

Ford ha enfatizzato il valore della partnership con Apple e ha dichiarato l'intenzione non solo di mantenere CarPlay, ma anche di migliorarne l'implementazione.

Una notizia indubbiamente importante e positiva, specialmente considerando il contesto attuale in cui sempre più case automobilistiche pare non siano interessate all'infotainment di Apple.

Il lancio della nuova esperienza targata Ford, avverrà per la prima volta sul Lincoln Nautilus 2024, e Ford promette ulteriori annunci sulle integrazioni del sistema nei futuri veicoli.

Con uno schermo panoramico da 48 pollici e basato su Android Automotive, il sistema offre una connettività veloce grazie alla tecnologia 5G. Ford evidenzia anche la possibilità di effettuare aggiornamenti software over-the-air, consentendo l'aggiunta di nuove app e servizi in futuro.