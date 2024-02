Ecco la prima vera compatta ibrida che costa meno Clio e Yaris

In occasione del Salone di Ginevra 2024, debutta la nuovissima MG3, un'auto del segmento B che promette di portare la tecnologia Hybrid+ direttamente sulle strade europee. Questo modello, precedentemente disponibile solo nel Regno Unito nella sua generazione precedente, ora sarà offerto in tutta Europa, aprendo le porte a un pubblico più ampio.

La nuova MG3, presentata con gli allestimenti Standard, Comfort e Luxury, porta con sé una serie di innovazioni e miglioramenti rispetto alla sua versione precedente. Con dimensioni di 4.113 mm in lunghezza, 1.797 mm in larghezza e 1.502 mm in altezza, con un passo di 2.570 mm, il nuovo modello offre uno spazio interno più generoso. Il bagagliaio, con una capacità di 293 litri, e un peso a vuoto di 1.285 kg, si presenta come una proposta pratica e funzionale per le esigenze quotidiane.

All'interno, la tecnologia è protagonista con uno schermo da 7 pollici per la strumentazione digitale e un sistema infotainment che offre un display touch da 10,25 pollici, compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto e una serie di funzionalità di assistenza alla guida. Dalla climatizzazione all'avanzato sistema audio a sei altoparlanti, fino ai sensori di parcheggio e alla telecamera per il parcheggio, la MG3 si presenta come un concentrato di comfort e tecnologia.

Ma la vera novità si trova sotto il cofano, con l'introduzione della tecnologia Hybrid+ che combina un motore benzina quattro cilindri di 1,5 litri a ciclo Atkinson da 75 kW (102 CV) e 128 Nm con un'unità elettrica da 100 kW (136 CV) e 250 Nm, offrendo complessivamente 143 kW (194 CV) di potenza. Questo powertrain ibrido promette prestazioni vivaci, con una velocità massima di 170 km/h e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 8 secondi.

Ma non è tutto: la MG3 offre anche diverse modalità di funzionamento ibrido, tra cui la modalità elettrica (EV) che consente di muoversi utilizzando solo l'energia della batteria, le modalità ibrido in serie e parallelo, e la modalità "Drive and Charge" che permette di ricaricare la batteria mentre si è in movimento.

Con un'efficienza dichiarata di 4,4 l/100 km (WLTP) e emissioni di CO2 pari a 100 g/km (WLTP), la MG3 si presenta come un'opzione interessante per coloro che cercano un'auto efficiente e sostenibile senza compromettere le prestazioni e il comfort. Il prezzo non è stato ancora confermato, anche se alcune voci di corridoio suggeriscono una cifra di partenza intorno ai 20mila euro, più bassa quindi di Clio (circa 22.000 euro) e Yaris (da 24.000 euro).