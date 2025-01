Questa MG3 costa 89 euro al mese

La MG3 1.5 Hybrid+ è una berlina compatta di segmento B prodotta dalla casa automobilistica MG, recentemente rinnovata con l'introduzione di una motorizzazione ibrida. Il sistema full hybrid combina un motore a benzina da 1.5 litri con un propulsore elettrico, erogando una potenza complessiva di 195 CV. Le prestazioni dichiarate parlano di un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 8 secondi e una velocità massima di 170 km/h. Il consumo medio è di 4,4 litri per 100 km, con emissioni di CO₂ pari a 100 g/km, conformi alla normativa Euro 6D TEMP.

In termini di dimensioni, la MG3 misura 411 cm in lunghezza, 180 cm in larghezza e 150 cm in altezza, con un passo di 257 cm. Il bagagliaio offre una capacità di 293 litri, espandibile fino a 983 litri abbattendo i sedili posteriori.

Esempio di finanziamento

Per quanto riguarda l'offerta finanziaria, MG propone un finanziamento con le seguenti condizioni:

Prezzo di listino : €19.990

Prezzo promozionale : €18.140

Anticipo : €6.500

Importo totale del credito : €12.151,87

Durata : 36 mesi

Rate mensili : 36 da €89 ciascuna

Valore Futuro Garantito (VFG) : €11.994, corrispondente alla rata finale

Importo totale dovuto : €15.306,37

TAN : 6,961% (tasso fisso)

TAEG: 9,100% (tasso fisso)

Le spese incluse nel costo totale del credito comprendono:

Interessi : €2.558,13

Spese di istruttoria : €399

Spese di incasso rata : €4,50 per ciascuna rata tramite SDD

Produzione e invio lettera conferma contratto : €1

Comunicazione periodica annuale : €1 per ciascuna

Imposta sostitutiva (o imposta di bollo): €31,37

Questa offerta è valida presso i concessionari aderenti fino al 31 gennaio 2025. La MG3 1.5 Hybrid+ si presenta come una proposta interessante nel segmento delle berline compatte, offrendo una combinazione di prestazioni vivaci, efficienza nei consumi e un pacchetto finanziario competitivo.