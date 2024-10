Ecco le prime foto della nuova Renault 4 elettrica

La Renault ha rilasciato le prime immagini ufficiali della nuova Renault 4 elettrica, che debutterà al Salone di Parigi 2024. Le foto mostrano alcuni dettagli della carrozzeria, rivelando uno stile che unisce elementi del passato a un design moderno.

La nuova Renault 4 E-Tech Electric si presenta come un'evoluzione del concept 4EVER Trophy mostrato nel 2022, ma con un aspetto più adatto alla produzione di serie. Mantiene alcuni elementi distintivi come la mascherina chiusa con logo Renault illuminato al centro e i gruppi ottici posteriori verticali a forma di "O".

La nuova Renault 4 unisce passato e futuro in un'auto elettrica dal design iconico.

Il design sembra bilanciare nostalgia e innovazione, seguendo l'approccio già adottato con successo per la Renault 5 E-Tech Electric. La vettura conserva elementi iconici del modello originale, reinterpretati in chiave contemporanea per soddisfare le esigenze dei clienti moderni.

Sebbene le dimensioni precise non siano state ancora rivelate, ci si aspetta che la nuova Renault 4 mantenga una lunghezza simile al concept 4EVER Trophy, circa 4,06 metri. Questo la posizionerà leggermente al di sopra della nuova Renault 5 nella gamma del marchio.

Tecnologia e prestazioni

La nuova Renault 4 condividerà la piattaforma e probabilmente i powertrain con la Renault 5 elettrica. Si prevede che inizialmente sarà disponibile con un motore da 150 CV e una batteria da 52 kWh, con la possibilità di introdurre successivamente una versione meno potente.

Gli interni dovrebbero riprendere l'impostazione della plancia della Renault 5, puntando su uno sfruttamento razionale degli spazi per massimizzare comfort e funzionalità.

I fan del marchio e gli appassionati di auto elettriche dovranno attendere il Salone di Parigi 2024 per conoscere tutti i dettagli tecnici e vedere finalmente svelata la versione definitiva di questa icona reinventata per l'era dell'elettrificazione.