Ecco quando le auto elettriche costeranno come le termiche

La diminuzione dei prezzi delle batterie per veicoli elettrici sta accelerando oltre le aspettative, secondo un nuovo rapporto di BloombergNEF. Il calo dei costi del litio e di altre materie prime sta spingendo i prezzi delle batterie verso il basso, con una riduzione del 20% per kWh nel 2024.

Questo trend potrebbe portare alla parità di prezzo tra auto elettriche e a benzina entro il 2026, prima di quanto precedentemente previsto. I prezzi delle batterie sono scesi a 115 dollari per kWh, circa 110 euro, grazie a diversi fattori tra cui la riduzione dei costi dei componenti, la sovrapproduzione di celle e lo sviluppo di nuove tecnologie come le batterie litio-ferro-fosfato (LFP).

La Cina sta giocando un ruolo chiave in questa dinamica. Secondo BloombergNEF, "si prevede che la Cina da sola produrrà una quantità di celle per batterie sufficiente a soddisfare il 92% della domanda globale totale di 1,2 TWh per auto elettriche e per lo stoccaggio stazionario nel 2024". Questo sta esercitando una forte pressione al ribasso sui prezzi.

I produttori cinesi sono riusciti a ridurre significativamente i costi di produzione nell'ultimo anno, costringendo i concorrenti più piccoli ad abbassare i prezzi e ridurre i margini per rimanere competitivi. Questa "corsa" all'abbassamento dei prezzi potrebbe accelerare notevolmente il raggiungimento della parità di costo tra veicoli elettrici e a combustione interna.

La rapida diminuzione dei costi delle batterie avrà probabilmente un impatto significativo sull'adozione dei veicoli elettrici nei prossimi anni. Con prezzi più competitivi, le auto elettriche diventeranno un'opzione sempre più attraente per un maggior numero di consumatori, potenzialmente accelerando la transizione verso la mobilità elettrica.

Tuttavia, è importante notare che la parità di prezzo non dipende solo dal costo delle batterie, ma anche da altri fattori come le economie di scala nella produzione di veicoli elettrici e le politiche governative di incentivazione. La continua innovazione tecnologica e l'ottimizzazione dei processi produttivi saranno cruciali per mantenere questo trend positivo nei prossimi anni.