Ecco quanto costa la Hyundai Santa Fe ibrida plug-in

Hyundai ha presentato la nuova Santa Fe in versione plug-in hybrid, disponibile nelle concessionarie italiane a partire da 55.800 euro. Il SUV coreano offre di serie la trazione integrale e può essere configurato con cinque o sette posti.

La Santa Fe PHEV combina un motore benzina 1.6 T-GDI da 160 CV con un'unità elettrica da 98 CV, per una potenza complessiva di 253 CV e 367 Nm di coppia. La batteria da 13,8 kWh consente un'autonomia in modalità elettrica di 54 km nel ciclo WLTP.

Hyundai propone due allestimenti per la Santa Fe PHEV: Business e XClass. La versione Business include il pacchetto di assistenza alla guida SmartSense, cerchi in lega da 18", fari full LED, portellone elettrico e un doppio display da 12" e 12,3" per strumentazione e infotainment.

L'allestimento XClass aggiunge ulteriori dotazioni di lusso come cerchi da 20", fari Full LED Wide Projection, sedili in pelle elettrici, riscaldabili e ventilati. È inoltre disponibile il Calligraphy Pack opzionale, che include finiture esterne nero lucido, interni in pelle Nappa e impianto audio Bose. La nuova Santa Fe PHEV si posiziona come un'alternativa premium nel segmento dei SUV ibridi plug-in, offrendo tecnologia avanzata e comfort di alto livello.

L'ultima generazione della Santa Fe, con la sua versione plug-in hybrid, rappresenta un importante passo avanti nella strategia di elettrificazione di Hyundai. Questa mossa riflette la crescente attenzione del marchio verso la sostenibilità e l'innovazione tecnologica, in linea con le tendenze globali del settore automobilistico.

Un fatto curioso: la Santa Fe è stata utilizzata in diverse spedizioni in Antartide, dimostrando la sua affidabilità in condizioni estreme. Nel 2011, una Santa Fe modificata è stata la prima vettura di serie a raggiungere il Polo Sud, percorrendo oltre 5.800 km in condizioni artiche.