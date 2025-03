Ecco quanto costa la nuova Renault 4

La reinterpretazione moderna di un'icona automobilistica francese è finalmente ordinabile. La nuova Renault 4 E-Tech Electric, che riprende le linee squadrate dell'amato modello del passato trasformandole in un crossover contemporaneo, entra nel mercato delle auto elettriche con una strategia di prezzo particolarmente aggressiva. Con una lunghezza di 4,14 metri e un design che privilegia la fruibilità quotidiana, la vettura parte da 29.900 euro nella sua configurazione base, posizionandosi strategicamente al di sotto dei principali concorrenti del segmento, come la Opel Mokka (36.700 euro), la Ford Puma Gen-e (32.950 euro) e la MINI Aceman (32.100 euro).

Un listino pensato per democratizzare l'elettrico

La gamma della nuova Renault 4 si articola su tre livelli di allestimento - evolution, techno e iconic - abbinati a due diverse motorizzazioni. La versione d'ingresso evolution è l'unica disponibile con entrambe le motorizzazioni: 120 CV (29.900 euro) o 150 CV (32.900 euro). Nonostante il posizionamento d'attacco, questa versione offre già una dotazione completa che include climatizzatore automatico, strumentazione digitale da 7 pollici, display centrale da 10 pollici con aggiornamenti over-the-air garantiti per 5 anni, e sistemi di assistenza alla guida essenziali.

Salendo di livello, l'allestimento techno (disponibile solo con il motore da 150 CV a 34.900 euro) aggiunge cerchi in lega al posto di quelli in acciaio, una strumentazione digitale più ampia da 10,2 pollici e l'integrazione di ChatGPT nel sistema di infotainment. Migliora anche la capacità di ricarica in corrente continua, che passa da 80 a 100 kW.

Al vertice della gamma si posiziona la versione iconic, con un prezzo di 36.900 euro, che arricchisce ulteriormente la dotazione con cerchi dal design esclusivo, sistema di parcheggio automatico, illuminazione ambientale e sedili realizzati con materiali riciclati.

Powertrain elettrici per tutte le esigenze

Costruita sulla stessa piattaforma della Renault 5, la nuova 4 condivide con la sorella minore anche parte della tecnologia elettrica. L'offerta si articola su due configurazioni, entrambe a trazione anteriore. La versione base è equipaggiata con un motore da 90 kW (120 CV) abbinato a una batteria da 40 kWh, che garantisce un'autonomia dichiarata di 308 km nel ciclo WLTP. Chi cerca maggiore potenza e autonomia può optare per la variante da 110 kW (150 CV) con batteria più capiente da 52 kWh, capace di percorrere fino a 408 km con una singola carica.

La ricarica è garantita da un caricatore di bordo trifase da 11 kW per la corrente alternata, mentre in corrente continua la potenza massima accettata varia tra 80 e 100 kW a seconda dell'allestimento. La pompa di calore, inclusa di serie, ottimizza l'efficienza del sistema di climatizzazione riducendo l'impatto sull'autonomia, aspetto particolarmente apprezzabile nei mesi invernali.