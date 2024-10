(Ri)nasce la mitica Renault 4: sarà rivoluzione per le elettriche europee?

Renault riscrive la sua storia e cerca di cambiare il mercato europeo delle EV con il lancio della nuova Renault 4 E-Tech Electric, un crossover compatto che promette di conquistare il cuore tanto dei più nostalgici quanto delle nuove generazioni. Questa vettura 100% elettrica si posiziona nel segmento B, appena sopra la Renault 5 E-Tech Electric, e punta a democratizzare la mobilità sostenibile, combinando versatilità, praticità e un'autonomia fino a 400 km. Un ritorno atteso che si distingue non solo per l’innovazione tecnologica, ma anche per il suo omaggio stilistico a un’icona del passato.

Un omaggio al passato con lo sguardo al futuro

La Renault 4 E-Tech Electric rappresenta un perfetto equilibrio tra passato e futuro, fondendo elementi di design iconici della storica Renault 4 con una visione moderna e all'avanguardia. La calandra illuminata e i fari a forma di pillola richiamano lo spirito del modello originale, ma sono rivisitati in chiave futuristica, adattandosi alle esigenze estetiche di un’era digitale. Disponibile con batterie da 40 o 52 kWh e motori da 90 o 110 kW, questa vettura risponde alle diverse esigenze di guida, offrendo una scelta tra performance ed efficienza.

Caratteristiche che fanno la differenza

Oltre al design retro-futuristico, la nuova Renault 4 E-Tech Electric vanta un insieme di caratteristiche che ne fanno un crossover versatile e funzionale:

Bagagliaio generoso: con una capacità di 420 litri e una soglia di carico ribassata, il bagagliaio è ideale per chi cerca spazio senza compromessi.

con una capacità di 420 litri e una soglia di carico ribassata, il bagagliaio è ideale per chi cerca spazio senza compromessi. Tetto apribile in tessuto "Plein Sud": per vivere l’esperienza di guida a cielo aperto.

per vivere l’esperienza di guida a cielo aperto. Sistema multimediale OpenR Link: un’interfaccia intuitiva con servizi Google integrati che semplifica la connettività a bordo.

un’interfaccia intuitiva con servizi Google integrati che semplifica la connettività a bordo. Assistente vocale Reno con IA ChatGPT: un compagno di viaggio intelligente che trasforma l'interazione con il veicolo in un’esperienza fluida e naturale.

un compagno di viaggio intelligente che trasforma l'interazione con il veicolo in un’esperienza fluida e naturale. Tecnologia di ricarica bidirezionale V2L: per una gestione intelligente dell'energia.

La produzione Made in France

La Renault 4 E-Tech Electric sarà prodotta nello stabilimento di Maubeuge, parte del polo ElectriCity di Renault in Francia, una delle strutture più avanzate nel panorama della mobilità elettrica. Con il 75% dei fornitori localizzati entro un raggio di 300 km, Renault garantisce una filiera corta e sostenibile, riducendo l'impatto ambientale dei trasporti e supportando l'economia locale.

Inoltre, la vettura impiega il 26,4% di materiali provenienti dall'economia circolare, tra cui ben 41 kg di polimeri riciclati, e raggiunge un tasso di riciclabilità complessivo del 88,6%. Questa attenzione alla sostenibilità si riflette anche nei processi di produzione, dove tecnologie innovative come il robot di verniciatura Jetprint permettono di ridurre significativamente l'uso di materiali.

Retro-futurismo di tendenza: un design unico

La Renault 4 E-Tech Electric non è solo una vettura funzionale, ma anche un capolavoro di design. L'illuminazione della calandra monoblocco da 1,45 metri e i fari posteriori a LED divisi in tre parti catturano lo sguardo e rendono omaggio alla storia dell’auto, ma con un tocco contemporaneo. Il portellone posteriore allungato e il caratteristico finestrino dalla forma singolare richiamano l'estetica della Renault 4 originale, mentre le tre linee scolpite sulle porte aggiungono un tocco di eleganza e dinamismo.

Personalizzazione senza limiti

La Renault 4 E-Tech Electric offre una palette di sette colori tra cui il suggestivo Verde Hauts-de-France, un omaggio al luogo di produzione, con la possibilità di oltre 670 combinazioni di personalizzazione tra tinte, cerchi, elementi decorativi e tetto apribile. Questa varietà permette a ogni conducente di creare un'auto unica, che rispecchi il proprio stile e la propria personalità.

Interni versatili e high-tech

L'abitacolo della Renault 4 E-Tech Electric è stato progettato per offrire massimo comfort e flessibilità. Il bagagliaio da 420 litri, la panchetta posteriore ripiegabile e il sedile passeggero trasformabile in tavolino sono solo alcune delle soluzioni che rendono questa vettura ideale sia per la vita quotidiana che per le fughe del weekend. La plancia è dominata da due display orizzontali: un driver display da 10,1" e un display multimediale touch da 10" con sistema OpenR Link, che integra i servizi Google per una connessione continua e senza intoppi.

Autonomia per tutti i giorni

La Renault 4 E-Tech Electric è disponibile in due configurazioni che soddisfano ogni tipo di esigenza:

Batteria da 52 kWh e motore da 110 kW (150 cv): fino a 400 km di autonomia WLTP, con una ricarica rapida DC che porta la batteria dal 15% all’80% in soli 30 minuti.

fino a 400 km di autonomia WLTP, con una ricarica rapida DC che porta la batteria dal 15% all’80% in soli 30 minuti. Batteria da 40 kWh e motore da 90 kW (120 cv): ideale per spostamenti urbani con un’autonomia di oltre 300 km.

Sicurezza di alto livello

Renault non ha compromesso sulla sicurezza, dotando la Renault 4 E-Tech Electric di tecnologie avanzate, come l’Active Driver Assist per la guida autonoma di livello 2, e ben 26 ADAS di ultima generazione. Funzioni come il Safety Score e il Safety Coach aiutano il conducente a mantenere una guida sicura e consapevole.

L’icona Renault torna con uno spirito nuovo

La nuova Renault 4 E-Tech Electric non è solo un veicolo, ma una dichiarazione di intenti da parte di Renault: democratizzare la mobilità elettrica mantenendo fede ai valori storici di praticità, affidabilità e innovazione. Con un design che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici, questa vettura si propone come una soluzione di mobilità sostenibile per tutti, in linea con la strategia di elettrificazione e sostenibilità del Gruppo Renault.

Renault 4 è tornata, ma senza nostalgia per il passato. Questa nuova segmento B è pronto a scrivere una nuova pagina nella storia dell’automobile, all’insegna della sostenibilità e dell'innovazione.