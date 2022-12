Einride ha ottenuto una tranche di finanziamento da 500 milioni di dollari: si parla inevitabilmente di un finanziamento fondamentale per un’azienda che mira a portare i suoi camion autonomi ed elettrici in nuovi mercati.

Per chi non la conoscesse, Einride è una società di trasporti svedese con sede a Stoccolma specializzata in veicoli elettrici e a guida autonoma noti come Einride pod (T-pod). Nello specifico, l’azienda utilizza la tecnologia di guida autonoma e il funzionamento remoto per Einride Pod che, non a caso, consente ai conducenti di monitorare più veicoli e controllare a distanza il veicolo in situazioni di traffico difficili.

L’annuncio dei giorni scorsi, relativo al finanziamento per sostenere l’espansione dei suoi camion autonomi ed elettrici in nuovi mercati a livello globale è costituita da una tranche da 200 milioni di dollari in azioni da parte di finanziatori, tra cui Northzone, EQT Ventures, Temasek, fondo pensione svedese AMF, Polar Structure e Norrsken VC e un finanziamento di 300 milioni di dollari guidato da Barclays Europe. Quest’ultimo, secondo quanto diffuso, sarà utilizzato per incrementare la flotta di veicoli e al tempo stesso per ottimizzare l’espansione in nuovi mercati europei e del Nord America. Non dimentichiamo che già da diversi mesi Einride avviato un importante piano d’espansione grazie al lancio dei suoi veicoli in Germania, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo.

Il modello elettrico T-Pod di Einride che inizialmente operava in aree chiuse al traffico, quali la sede di Jonkoping della società tedesca DB Schenker, ha ottenuto i permessi dalle autorità svedesi per esercitare i propri compiti di guida autonoma di Livello 4 SAE anche su strade aperte al pubblico. Nell’ottobre 2022, infatti, Einride ha completato con successo il suo progetto pilota su una strada pubblica degli Stati Uniti con il suo veicolo autonomo, diventando la prima azienda a ricevere l’approvazione. Il mese scorso, invece, la startup ha presentato la seconda versione del suo prototipo di camion a guida autonoma, il Gen 2 Rigid Large che dovrebbe essere consegnato a partire dal 2023.

Come accennato, dunque, il denaro aiuterà anche Einride ad espandere la sua offerta a nuovi mercati e clienti e a sviluppare un’ ecosistema di mobilità merci autonomo ed elettrico.