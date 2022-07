La famosa catena di supermercati tedeschi Lidl è da tempo attiva nel campo della mobilità elettrica e già oggi è possibile trovare colonnine di ricarica nei parcheggi dei punti vendita; negli ultimi giorni in Germania Lidl ha annunciato una nuova iniziativa pensata proprio per supportare la diffusione delle auto elettriche. I clienti Lidl Plus avranno infatti la possibilità di accedere a un abbonamento mensile per l’auto elettrica Elaris Finn a un prezzo sensibilmente scontato.

Elaris Finn nasce dalla joint venture tra la compagnia tedesca e il produttore cinese che dà vita al progetto e oggi, grazie all’ulteriore partnership con Lidl, è possibile accedere all’abbonamento mensile per la Finn a 222 euro al mese anziché 269; è sufficiente accedere al proprio account Lidl Plus e collegarsi successivamente al portale Like2Drive, una società di noleggio di Colonia che gestisce il noleggio di queste piccole auto elettriche.

Non è la prima volta che Lidl offre programmi di questo tipo ai propri clienti, ma stavolta la piccola Elaris Finn offre un prezzo di ingresso mensile ancora più basso rispetto al passato: con 222 euro al mese ci si assicura l’utilizzo di una piccola city car 100% elettrica a 2 porte, dotata di una batteria da 32 kWh e di un motore elettrico da 48 cavalli. Con un peso inferiore ai 1000 kg e una velocità massima limitata a 115 km/h la piccola Elaris Finn promette fino a 300 km di autonomia. La dotazione è più che rispettabile, e include fari a LED, navigatore satellitare, cruise control e climatizzatore.

A rendere ancora più interessante l’offerta di Lidl è il fatto che nel canone mensile di 222 euro è inclusa l’assicurazione e la manutenzione (che comunque si può immaginare essere molto bassa): in questo modo si può fare un primo approccio al mondo della mobilità elettrica con un impegno economico e temporale assai ridotto, il modo migliore per insegnare al grande pubblico i benefici e la comodità della mobilità elettrica.