La nuova Tesla Model Y non arriverà quest'anno, parola di Musk

Elon Musk ha confermato nuovamente che quest'anno non ci sarà alcun lancio della Model Y "Juniper" di Tesla, dopo una dichiarazione simile fatta qualche mese fa dall'azienda.

Nel febbraio, Tesla aveva informato i suoi consulenti di vendita in Nord America di comunicare ai clienti che il rinnovo della Model Y non sarebbe stato disponibile sul mercato quest'anno. Questo aveva lasciato sperare che il rinnovo potesse comunque debuttare prima in altri mercati, come era accaduto per la Model 3. Tuttavia, Musk ha ribadito che SUV di segmento D di nuova generazione non verrà lanciato quest'anno in nessun mercato.

Musk ha scritto su X sabato scorso, rispondendo a un utente che suggeriva che il design semplificato del veicolo sarebbe stato pronto il mese prossimo: "Nessun 'rinnovo' della Model Y verrà rilasciato quest'anno". Ha inoltre sottolineato che i veicoli elettrici di Tesla sono costantemente migliorati tramite aggiornamenti software, indicando che anche un veicolo acquistato oggi sarebbe leggermente migliore rispetto a quelli venduti sei mesi fa.

La possibilità di un rinnovo della Model Y, simile a quanto recentemente fatto per la Model 3, era stata segnalata da Reuters e altri servizi di notizie negli ultimi anni. Tuttavia, Musk e Tesla hanno risposto direttamente alle relazioni più recenti, indicando che il rinnovo sarebbe ancora lontano.

Nell'anno passato, la Model Y di Tesla ha guadagnato il titolo di veicolo più venduto al mondo, indipendentemente dalla tipologia di propulsione. Tesla ha anche lanciato una nuova variante base del veicolo il mese scorso, denominata Y RWD Long Range, che ha sostituito il vecchio modello base aggiungendo circa 100 km in più di autonomia.