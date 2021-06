Enel X e Pirelli firmano l’accordo: colonnine di ricarica nei centri Driver

Enel X e Pirelli danno il via ad un progetto che porterà all’installazione di infrastrutture ricarica dedicati alle auto elettriche in alcuni punti vendita della rete di gommisti Driver. Grazie all’accordo tra le due grandi società,

la collaborazione coinvolgerà diverse officine Pirelli presenti in Italia, ma a seguire interesserà anche Spagna e altri Paesi europei.

Il progetto include sia l’installazione della stazione di ricarica che un apposito percorso di formazione per il rivenditore. La stessa Enel X si impegnerà nel mettere a disposizione dei caricatori fra i 22 KW e i 50 KW di potenza, in grado dunque di ricaricare contemporaneamente anche più veicoli.

Cosi come dichiarato nel comunicato, il progetto si inserisce nelle diverse attività che Pirelli realizza nel campo della sostenibilità e ciò rappresenta inevitabilmente un contributo per sostenere la diffusione delle auto elettriche, oggi fortemente influenzato dalla mancanza di capillarità dell’infrastruttura di ricarica. Non a caso, il progetto nato grazie alla collaborazione tra Pirelli ed Enel X si inserisce all’interno di un progetto europeo di sviluppo dei servizi Driver per la e-mobility, un segmento in decisiva crescita e a cui le officine Driver Pirelli dedicheranno maggiore attenzione nell’offerta di servizi.

Pirelli prosegue con sempre maggiore decisione sulla strada della sostenibilità. Il contributo che assieme a Enel X daremo all’infrastruttura di ricarica per le auto elettriche, primo problema nella diffusione di questi veicoli, è una nuova tappa del percorso di Pirelli verso un impatto ambientale sempre inferiore e conferma la visione ampia dell’azienda nei confronti della sostenibilità, ha sottolineato il Ceo di Pirelli Italia, Daniele Deambrogio.

Ribadiamo inoltre che tutti i Driver Pirelli che decideranno di rendere le colonnine accessibili agli utenti saranno visibili sulle app di diversi Mobility Service Provider, tra cui l’app JuicePass di Enel X.