Energica Motor Company è senza alcun dubbio il fiore all’occhiello del motociclismo elettrico italiano, e non per niente la compagnia nata a Modena nel 2010 ha scelto il GP del Mugello di MotoE per presentare la sua nuova moto elettrica, la Energica Experia.

Energica Experia viene presentata come una ‘Green Tourer’, una moto adatta a viaggi importanti per quanto riguarda le distanze percorse, ma che al contempo riesce a essere ecologica riducendo a zero le emissioni al tubo di scarico, grazie al propulsore elettrico e alla corposa batteria da 22,5 kWh. Il motore è proprio uno degli aspetti più interessanti su questa moto: sulla Experia troviamo il nuovo motore PMASynRM, un motore sincrono a riluttanza, raffreddato a liquido e supportato da magneti permanenti, sufficiente a produrre un picco di 75 kW di potenza, e una potenza continua di 60 kW – rispettivamente 102 e 80 cavalli. La velocità massima è limitata da software a 180 km/h, la coppia è di 115 Nm e per lo 0-100 servono solo 3,5 secondi.

Come anticipato, la batteria installata sulla nuova Energica Experia ha una capienza di 22,5 kWh, di cui 19,6 kWh netti ed effettivamente utilizzabili: questo si traduce in un’autonomia che può variare dai 208 km in ambiente extraurbano, fino a 420 km di autonomia in ambito cittadino. Ma niente paura, perché anche se si porta la batteria allo 0% di carica ci vorranno appena 40 minuti per riportarla all’80%, grazie sistema di ricarica in corrente continua fino a 24 kW di potenza. La batteria così corposa porta con sé un peso non indifferente: nel suo complesso la moto arriva a pesare 260 kg.

Su Energica Experia troviamo anche 4 mappature che modificano le prestazioni della moto, e 4 diversi livelli di frenata rigenerativa, un aspetto fondamentale per gestire al meglio la carica della batteria. Inoltre, la moto offre funzioni come il controllo di trazione – molto apprezzato su una moto elettrica che scarica la potenza a terra tutta insieme – e il Cruise Control, fondamentale sui lunghi viaggi per tenere a bada i consumi energetici.

La dotazione è completata da forcella e ammortizzatore posteriore ZF Sachs, e da freni Brembo sui cerchi da 17 dotati di pneumatici Pirelli Scorpion Trail II.

Il prezzo ufficiale della Energica Experia non è ancora stato comunicato, ma si vocifera di un cartellino da circa 30.000 €.