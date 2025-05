La Mercedes da collezione ispirata al film F1 di Brad Pitt

La Formula 1 irrompe nel cinema con un nuovo progetto che fonde realtà e finzione, portando il brivido delle corse sul grande schermo attraverso un'operazione cinematografica senza precedenti. Il 25 giugno 2025 segnerà l'arrivo nelle sale del film "F1", diretto da Joseph Kosinski, già regista di "Top Gun: Maverick", e prodotto da un team d'eccezione che include Brad Pitt e il sette volte campione del mondo Lewis Hamilton. La pellicola non si limita a raccontare il mondo delle corse, ma lo fa con un approccio rivoluzionario: le riprese sono state realizzate durante veri Gran Premi, catturando l'autentica atmosfera dei circuiti di Formula 1 di tutto il mondo.

Per celebrare questa collaborazione cinematografica, Mercedes-AMG ha svelato durante il recente Gran Premio di Miami una creazione esclusiva: la AMG GT 63 4MATIC+ APXGP Edition. Questa serie limitata a soli 52 esemplari rappresenta un omaggio tangibile all'immaginario team APXGP protagonista del film, combinando l'eccellenza ingegneristica tedesca con l'estetica cinematografica della pellicola.

Il progetto cinematografico ha goduto di una collaborazione senza precedenti nel mondo delle corse. Apple Original Films e Warner Bros Pictures hanno ottenuto il supporto ufficiale della Formula 1, di tutti i dieci team attualmente in griglia, della FIA e degli organizzatori dei Gran Premi. Questo ha permesso di realizzare riprese autentiche durante i weekend di gara, integrando la narrazione finzionale nell'ambiente reale della massima categoria motoristica.

Mercedes-AMG ha giocato un ruolo fondamentale nella produzione, fornendo non solo competenze tecniche da vero team di Formula 1, ma anche veicoli ad alte prestazioni per le scene fuori pista. Nel film compaiono infatti alcuni dei modelli più iconici della casa di Affalterbach: una SL, una Classe G e una GT. La collaborazione ha incluso anche l'utilizzo delle ufficiali Safety Car e Medical Car FIA del marchio tedesco, integrando ulteriormente elementi autentici del mondo della Formula 1 nella narrazione.

Con Brad Pitt e Damson Idris nel ruolo di protagonisti, il film promette di offrire uno sguardo inedito sul mondo delle corse attraverso la storia del team immaginario APXGP, creando un ponte tra finzione cinematografica e l'adrenalina reale della Formula 1.

La AMG GT 63 4MATIC+ "APXGP Edition" si distingue immediatamente per la sua livrea esclusiva verniciata a mano, che riprende fedelmente i colori del team fittizio protagonista della pellicola. Gli accenti in oro corsa, applicati strategicamente su griglia, parafanghi, minigonne, paraurti e diffusore, creano un contrasto drammatico con la base scura della carrozzeria, richiamando l'estetica delle monoposto da competizione.

Il pacchetto estetico è completato da cerchi forgiati AMG da 21 pollici in oro opaco, abbinati a pinze freno nere che racchiudono un potente impianto frenante carboceramico. L'aerodinamica non è solo questione di stile: il pacchetto AMG in fibra di carbonio e l'ala posteriore fissa garantiscono prestazioni ottimali anche alle alte velocità, mentre il Night Package II con finiture in cromo nero aggiunge un ulteriore tocco di esclusività.

Lusso e tecnologia da corsa nell'abitacolo

L'interno della vettura è un trionfo di raffinatezza tecnologica e materiali pregiati, con un'attenzione maniacale ai dettagli che richiama il mondo della Formula 1. I sedili AMG Performance sono rivestiti in pelle Nappa e microfibra, impreziositi da cuciture in oro corsa che riprendono la livrea esterna. Particolarmente distintivi sono gli inserti in fibra di carbonio intrecciata con fili dorati, una soluzione esclusiva che sottolinea il carattere racing di questa serie limitata.

Ogni esemplare è identificato da un badge numerato "Limited Edition 1 of 52" che ne certifica l'esclusività, mentre i battitacco illuminati e i tappetini dedicati completano l'atmosfera speciale dell'abitacolo. La dotazione tecnologica non lascia spazio a compromessi: impianto audio Burmester 3D da 1.170 watt, telecamera a 360°, head-up display e i più avanzati sistemi di assistenza alla guida Mercedes.

Sul fronte delle prestazioni, il cuore pulsante di questa edizione speciale è il potente V8 biturbo AMG da 4.0 litri, capace di erogare 585 CV e 800 Nm di coppia. Il propulsore è abbinato al cambio automatico AMG SPEEDSHIFT MCT a 9 rapporti e alla trazione integrale completamente variabile 4MATIC+, per garantire un'accelerazione da 0 a 100 km/h in circa 3,2 secondi e una velocità massima stimata oltre i 310 km/h.

Le sospensioni AMG ACTIVE RIDE CONTROL con stabilizzazione attiva del rollio e lo sterzo posteriore di serie assicurano un comportamento dinamico all'altezza del nome che porta. Il pacchetto aerodinamico attivo, insieme all'alettone fisso posteriore, ottimizza la deportanza alle alte velocità, mentre l'impianto frenante carboceramico AMG garantisce una potenza frenante costante anche nelle condizioni più estreme.

Con questa esclusiva serie limitata, Mercedes-AMG non solo celebra la sua partecipazione a un progetto cinematografico innovativo, ma offre ai collezionisti un pezzo unico che unisce l'eccellenza ingegneristica tedesca al fascino del grande schermo, trasformando in realtà l'immaginario team APXGP attraverso un'automobile che è essa stessa protagonista di una storia straordinaria.