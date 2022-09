Oltre al settore automobilistico, le strategie di elettrificazione interessano ormai diverse realtà: anche le compagnie aeree stanno infatti investendo nell’acquisto di nuovi velivoli elettrificati.

Nei giorni scorsi è stato presentato il nuovo velivolo ibrido ES-30 della startup svedese Heart Aerospace; velivolo che entrerà a far parte della compagnia aerea canadese Air Canada.

Air Canada è molto lieta di collaborare con Heart Aerospace per lo sviluppo di questo aereo rivoluzionario. Abbiamo lavorato duramente con molto successo per ridurre la nostra impronta, ma sappiamo che il raggiungimento dei nostri obiettivi di emissioni nette zero richiederà una nuova tecnologia come l’ES-30. Abbiamo piena fiducia nel fatto che il team di Heart Aerospace abbia l’esperienza per mantenere la promessa dell’ES-30 di un futuro dell’aviazione più pulito e più verde, ha affermato Michael Rousseau, Presidente e amministratore delegato di Air Canada.

Nonostante il debutto del nuovo aereo sia previsto per il 2028, Air Canada ha già deciso di effettuare un preordine di 30 mezzi investendo ben 5 milioni di dollari.

Secondo quanto diffuso dalla startup, il velivolo dispone di un’autonomia di 200 chilometri a pieno carico, mentre con l’energia aggiuntiva proveniente dai generatori ibridi di riserva l’autonomia aumenta fino a 400 chilometri. Tuttavia, limitando il numero di passeggeri a 25, anziché con pieno carico di 30, è possibile ottenere un’autonomia fino a 800 chilometri. A spingere l’aereo ci sono inoltre quattro motori elettrici. Per quanto riguarda i tempi di ricarica delle batterie, questi si attestano intorno ai 30-50 minuti.

La compagnia aerea prevede di utilizzare l’ES-30 su rotte regionali e pendolari ma in seguito probabilmente saranno in grado di collegare anche comunità più piccole. Come accennato, gli aerei dovrebbero dunque volare per Air Canada a partire dal 2028.