Fanno sul serio: Jaecoo 7 è il SUV (NON elettrico) della svolta

Chery ha deciso di fare le cose sul serio in Italia e ha lanciato suo nuovo marchio Jaecoo con il SUV compatto 7. Il veicolo, lungo 450 cm, è disponibile con trazione anteriore o integrale e si distingue per un design che richiama alcuni modelli Land Rover, soprattutto nel profilo e nella coda.

La Jaecoo 7 si posiziona nel segmento dei SUV compatti premium, puntando su finiture di qualità e dotazioni tecnologiche avanzate. Il lancio di questo modello segna l'ingresso di un nuovo player nel competitivo mercato automobilistico italiano, con l'obiettivo di conquistare quote di mercato offrendo un ottimo rapporto qualità-prezzo.

Interni curati e tecnologici

L'abitacolo della Jaecoo 7 sorprende per la cura costruttiva e i materiali utilizzati. Le plastiche morbide e ben assemblate rivestono non solo la plancia, ma anche i pannelli porta anteriori e posteriori. La strumentazione digitale è composta da un cruscotto da 10,3" e un display touch verticale da 13,2" (14,8" nella versione 4x4) per il sistema di infotainment, che supporta Android Auto e Apple CarPlay wireless.

I comandi del climatizzatore sono concentrati in una barra touch sempre visibile nella parte bassa dello schermo, mentre quelli sul volante risultano meno intuitivi. L'abitabilità è generosa, con ampio spazio per i passeggeri posteriori, che possono anche regolare elettricamente il sedile del passeggero anteriore per ottenere ancora più spazio per le gambe.

Motorizzazione e prestazioni

La Jaecoo 7 è equipaggiata con un motore 1.6 turbo benzina da 147 CV, già visto sulla Omoda 5. Le prestazioni non sono particolarmente brillanti e i consumi risultano piuttosto elevati: la casa dichiara 13,3 km/l, ma per superare i 10 km/l è necessario adottare uno stile di guida particolarmente tranquillo. È previsto l'arrivo di una versione a GPL all'inizio del 2025.

Il cambio robotizzato a doppia frizione a sette marce si dimostra fluido e reattivo. La dinamica di guida risente delle dimensioni e del peso del veicolo, con uno sterzo poco sensibile e un rollio marcato nelle curve affrontate ad alta velocità. Il comfort di marcia è compromesso su strade sconnesse, con evidenti scossoni in presenza di buche pronunciate.

Abbiamo anche avuto modo di provarla in fuoristrada e il riscontro è stato più che positivo. Sebbene non sia un modello specifico per un uso lontano dall'asfalto, la Jecoo 7 dispone di ben 7 modalità di guida, di cui alcune specifiche per superare le insidie di alcune tra le più comuni situazioni e condizioni di guida. C'era molto fango a terra, eppure la trazione ha sempre supportato più che egregiamente la vettura, permettendole di uscire da situazione d'impaccio anche piuttosto impegnative.

Dotazione ricca e prezzo competitivo

La Jaecoo 7 a trazione anteriore ha un prezzo di listino di 33.900 euro, che la rende competitiva considerando le finiture e la dotazione di serie.

Con un sovrapprezzo di 4.000 euro è disponibile la versione Exclusive 4WD a 37.900 euro. Oltre alla trazione integrale, offre sette modalità di guida, volante e parabrezza riscaldabili, impianto audio Sony potenziato, sedili anteriori ventilati e posteriori riscaldabili

La sicurezza è un punto di forza, con otto airbag, cruise control adattativo, frenata automatica d'emergenza e mantenimento della corsia. La garanzia è di 7 anni o 150.000 km.