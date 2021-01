FCA al CES 2021, tour virtuale tra Realtà Aumentata e innovazione

Il 2021 vedrà inevitabilmente la cancellazione di alcuni importanti eventi legati al settore automobilistico a causa della pandemia da Covid-19 che sta ancora colpendo gran parte del mondo. Nonostante siano tanti gli appuntamenti rimandati, per il CES di Las Vegas, da anni un punto di riferimento e un appuntamento immancabile per tutti gli appassionati, è stato deciso di svolgere l’evento in modo virtuale sfruttando nel migliore dei modi le innovazioni tecnologiche.

Arriva da FCA uno degli esempi più interessanti di conversione di un evento espositivo fisico in evento virtuale, regalando ai visitatori un’esperienza completamente personalizzabile grazie ad un sito web dedicato. La piattaforma espositiva virtuale ha cosi permesso ai vari brand di Fiat Chrysler Automobiles di poter essere presente al celebre evento, dando un chiaro esempio di come la tecnologia possa, in alcuni casi, andare oltre la realtà.

Quello realizzato dal marchio per il CES 2021 è dunque un vero e proprio tour interattivo che dà la possibilità di scoprire grazie alla tecnologia della grafica tridimensionale, vari modelli esposti: a tutti i visitatori sarà infatti permesso di fare un giro virtuale tra i veicoli del brand, e selezionando il preferito si potrà vedere nei dettagli le varie angolazioni, venendo cosi a conoscenza di tutte le tecnologie implementate nel veicolo.

Sfruttando l’ambiente virtuale, i partecipanti possono inoltre dare il via ad una visita guidata accompagnata da un incaricato virtuale che seleziona tutte le informazioni in base alle preferenze di ciascun utente. La visita nell’ambiente 3D consente la visualizzazione di diversi veicoli del brand come il suv Jeep Grand Wagoner, l’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio, la 500X Sport, il pick-up Ram 1500 nelle due varianti TRX e Limited, la versione 2021 della monovolume Chrysler Pacifica Hybrid, le Jeep Wrangler 4xE e Renegade 4xE ed il pick-up Jeep Gladiator Mojave.

Nell’ambiente virtuale non mancano tuttavia inediti video relativi alle nuove tecnologie di FCA, come l’ultima generazione del sistema di infotainment Uconnect 5 già disponibile sulla nuova Fiat 500 elettrica. A caratterizzare il sistema di infotainment è una velocità inevitabilmente superiore rispetto alla generazione precedente, con la conseguente compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto. Non manca l’assistente vocale Alexa ed un decisivo miglioramento dei comandi vocali grazie alla possibilità di gestire le funzioni da remoto.

Grande attenzione grazie alla realtà aumentata sulla Jeep Wrangler 4xe. La collaborazione con Google ha difatti permesso di sfruttare la sua tecnologia di cloud-streaming per fornire un modello di realtà aumentata fotorealistico della Jeep Wrangler 4xe con qualsiasi dispositivo. Tuttavia, tramite un apposito codice QR i visitatori potranno interagire con il modello 3D del veicolo, personalizzare i colori e conoscere tutti i dettagli degli interni oppure creare una personalizzazione in uno spazio fisico prescelto dall’utente.

Non a caso dunque il sito web fcaces2021.com rimarrà attivo dopo il CES 2021 proprio per permettere a tutti i consumatori di scoprire le ultime novità nella gamma dei vari brand FCA.