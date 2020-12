Fiat 500e, debuttano sulla vettura i servizi di Amazon Alexa

I servizi vocali di Amazon Alexa sono da ora disponibili sulla nuova Fiat 500 elettrica. La collaborazione tra Fiat Chrysler Automobiles e Amazon è inevitabilmente una partnership strategica che punta allo sviluppo di inedite tecnologie e conseguenti servizi per l’auto connessa.

Non a caso, Alexa è un servizio vocale intelligente basato su cloud e con semplici comandi vocali, con cui è possibile parlare all’interno dell’auto connessa. I passeggeri potranno pertanto chiedere ad Alexa di riprodurre brani musicali preferiti, ascoltare ed essere aggiornati sulle notizie, verificare le condizioni meteo o accedere a tante altre funzionalità disponibili. L’esperienza vocale di Alexa fa dunque parte di un ampio investimento di FCA, che permetterà agli utenti di utilizzare l’assistente virtuale all’interno del veicolo, offrendo un’esperienza vocale personalizzata e uniforme tra tutti i dispositivi in possesso a casa e in auto.

Tuttavia, la nuova integrazione proposta nell’ambito dei servizi Uconnect offerti da Fiat Chrysler è la prima resa disponibile per i clienti nel territorio italiano. Mentre l’implementazione dei nuovi modelli riguarderà anche Stati come Austria, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito a partire dal 2021.

La Nuova 500 è la prima auto FCA nata 100% elettrica. Oltre ad essere una vera e propria icona dal 1957, la terza generazione della Fiat 500 vuole anche imporsi come benchmark per la tecnologia del prossimo decennio, abbinando uno stile unico a livello di connettività d’avanguardia. Oltre ad essere semplice e intuitiva, la Nuova 500 ci regala anche la ciliegina sulla torta. L’assistente “virtuale” a bordo che risponde ai comandi dentro l’auto. Basta esclamare “Hey Fiat” e permette di comunicare in tempo reale con i sistemi di domotica, ascoltare musica e altro ancora. In questo modo, è possibile restare sempre connessi e guidare nella massima sicurezza. Collaborare con Amazon e portare Alexa a bordo è stata la scelta più naturale per Fiat – ha dichiarato Luca Napolitano, Responsabile della regione EMEA per i marchi Fiat, Lancia e Abarth.

È chiaro dunque che l’obiettivo raggiunto dell’integrazione di Alexa nella suite di servizi Uconnect ha reso possibile l’approfondimento dell’esperienza utente portando l’assistente personale intelligente direttamente nel veicolo al fine di offrire ai clienti un’esperienza decisamente più avanzata e ottimizzata.

La Fiat Nuova 500 è la soluzione perfetta. In grado di offrire le tecnologie d’avanguardia in-cabin che gli automobilisti si aspettano. Senza peraltro perdere la sua natura inconfondibile di city car iconica. I clienti FCA amano già utilizzare Alexa in casa. Ora possono portarla dovunque, facilitando più che mai la navigazione, restando connessi. Senza rinunciare ai momenti di svago, ma rimanendo sempre concentrati sulla strada davanti a loro“- queste le parole di Ned Curic, vicepresidente di Amazon Alexa Automotive.