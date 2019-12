Fca-Psa, arriva l’annuncio ufficiale della fusione

Finalmente sembra essere ufficiale: Fiat Chrysler Automobiles e PSA hanno raggiunto l’accordo per la fusione. Infatti, nel corso della giornata di ieri gli azionisti e i vari organi amministrativi hanno “dato l’ok” firmando l’accordo. Così facendo si è andato a creare il quarto maggior produttore del settore automobilistico al mondo e il secondo – solamente dopo il colosso della Volkswagen – in Europa.

Come luogo per ospitare la nuova sede del gruppo – che vedrà insieme alcune delle più grandi Casa Automobilistiche – è stata scelta l’Olanda. Secondo i dati aggregati dell’anno 2018, la fusione tra i due gruppi incrementerà le vendite del mercato automobilistico poiché è stato stimato che dovrebbero essere circa 8,7 milioni i veicoli venduti. Il tutto avrebbe un ricavo pari a circa 170 miliardi di euro. Proprio a tal proposito, nel comunicato ufficiale dell’accordo si legge quanto segue:

“La solida struttura patrimoniale congiunta offre significativa flessibilità finanziaria e ampi margini sia per implementare piani strategici che per investire in nuove tecnologie, per tutto il ciclo. Il nuovo gruppo avrà una presenza bilanciata e attività redditizie a livello globale, con un portafoglio di brand iconici e altamente complementari a copertura di tutti i principali segmenti da luxury a premium, dai veicoli passeggeri mainstream fino alle Suv, ai truck e ai veicoli commerciali leggeri. Questo grazie alla forza di FCA in Nord America e in America Latina e alla solidità di PSA in Europa”

Risparmi di 3,7 miliardi

Ovviamente, l’unione tra Fiat Chrysler Automobiles e PSA contribuirà in un consistente risparmio da parte delle due società le quali, hanno tranquillamente dichiarato che nessuno stabilimento verrà chiuso. Infatti, citando le parole del comunicato si legge che “Le stime non prevedono alcuna chiusura di stabilimenti in conseguenza dell’operazione, un flusso di cassa netto positivo già dal primo anno e che l’80% circa delle sinergie sarà raggiunto entro il quarto anno. Il costo una tantum per raggiungere l’obiettivo è stimato in 2,8 miliardi di euro.”

Nel nuovo cda entrano i lavoratori

Una delle novità riguarda anche il cda, all’interno del quale saranno presenti anche i lavoratori dunque, il consiglio di amministrazione sarà composto da 11 membri. Di questi, 5 saranno nominati dalla quota francese e altri 5 da quella Fca-Exor. Inoltre è stato specificato che “Al perfezionamento dell’operazione il Consiglio includerà due membri in rappresentanza dei lavoratori di Fca e di Groupe Psa. Carlos Tavares sarà Chief Executive Officer, oltre che membro del Consiglio di Amministrazione, per un mandato iniziale di cinque anni”.