Ferrari 499P: l'incredibile tecnologia del sistema ibrido

La Ferrari è tornata nella classe regina delle competizioni endurance con la 499P, un prototipo Hypercar che segna un nuovo capitolo tecnologico per il Cavallino Rampante. Frutto di una stretta sinergia tra i diversi reparti tecnici e stilistici di Maranello, la 499P nasce con l'ambizione di ridefinire gli standard prestazionali e stilistici, integrando un sofisticato sistema ibrido al centro del suo progetto.

Architettura ibrida

Il cuore pulsante della Ferrari 499P è un powertrain ibrido avanzato. Questa architettura combina un motore a combustione interna (ICE), collocato in posizione centrale-posteriore, con un innovativo sistema elettrico di recupero dell'energia (ERS) posizionato sull'asse anteriore. Tale configurazione non solo ottimizza la distribuzione dei pesi ma permette alla vettura di sfruttare la trazione integrale (4WD).

Tuttavia, l'attivazione delle quattro ruote motrici è strettamente regolamentata dalle normative tecniche del FIA World Endurance Championship (WEC), rendendola disponibile solo in specifiche condizioni operative, una scelta strategica per massimizzare l'efficienza e le prestazioni nei momenti chiave della gara.

L'Electric Recovery System (ERS) di derivazione F1

Il sistema ERS rappresenta un concentrato di tecnologia. Si compone principalmente di una batteria ad alto voltaggio, operante a 800 Volt, la cui concezione deriva direttamente dall'esperienza accumulata da Ferrari in Formula 1, sebbene sia stata sviluppata specificamente per le esigenze uniche del progetto 499P. Accoppiata alla batteria vi è una Motor Generator Unit (MGU) ad alte prestazioni, capace di erogare una potenza aggiuntiva fino a circa 270 cavalli.

La funzione dell'ERS è duplice: durante le fasi di decelerazione e frenata, la MGU agisce da generatore, recuperando energia cinetica e immagazzinandola nella batteria; in fase di accelerazione, invece, rilascia questa energia, fornendo una spinta supplementare che può agire in sinergia con il motore termico o, in certe condizioni, sostituirlo momentaneamente.

Gestione della potenza

Sebbene la potenza installata complessiva del sistema ibrido della 499P si avvicini ai 1000 cavalli, sommando la potenza del motore termico e quella dell'unità elettrica, il regolamento tecnico del WEC impone un limite stringente sulla potenza massima erogabile istantaneamente, fissato a circa 500 kW (corrispondenti a 680 cavalli). Questo limite si applica sia quando opera il solo motore termico, sia quando il sistema ibrido entra in funzione attivando la trazione integrale.

Un'ulteriore restrizione normativa, influenzata anche dal Balance of Performance (BoP) e dalle specifiche degli pneumatici, riguarda l'attivazione della coppia motrice sull'asse anteriore: l'unità elettrica può fornire spinta solo al superamento della velocità di 190 km/h. Questa soglia rende l'apporto della trazione integrale particolarmente rilevante solo in determinati punti ad alta velocità dei circuiti, come ad esempio nel tratto finale delle curve Porsche a Le Mans o in uscita dalla Variante Ascari a Monza.

Il V6: un pilastro strutturale

A fornire la potenza di base della 499P è un motore V6 biturbo da 3 litri di cilindrata, derivato dalla piattaforma utilizzata sulle vetture stradali 296 GTB e sulla versione da competizione 296 GT3. Questo propulsore presenta un angolo di 120° tra le bancate e adotta un'architettura "Hot V", con i turbocompressori alloggiati all'interno della V, ottimizzando ingombri e fluidodinamica. Una caratteristica chiave è la sua funzione portante: il motore è parte integrante della struttura del telaio, contribuendo alla rigidità complessiva della vettura. La sua progettazione ha richiesto l'impiego di materiali avanzati per ottenere il miglior rapporto tra resistenza meccanica e leggerezza. Lo sviluppo è stato supportato da oltre mille ore di test di affidabilità sui banchi prova dinamici, seguite da intense sessioni di messa a punto al banco vettura e direttamente in pista. I piloti ne apprezzano la prontezza di risposta e l'erogazione lineare, potendo inoltre scegliere tra diverse mappature motore per adattare la strategia alle mutevoli condizioni di gara.

La gestione integrata del complesso sistema ibrido e di tutte le funzioni della vettura è affidata a un'elettronica estremamente avanzata. La 499P è equipaggiata con oltre 300 sensori, cablaggi dedicati e molteplici centraline di controllo che sovrintendono a ogni aspetto, dalla gestione della potenza e dell'affidabilità fino all'attivazione dei fari, delle luci di sicurezza del sistema ad alto voltaggio e persino dell'aria condizionata per il pilota. L'integrazione del sistema ibrido ha rappresentato una delle sfide ingegneristiche più complesse, impattando la sensoristica, la gestione dei cablaggi ad alto voltaggio e lo sviluppo delle sofisticate strategie software di controllo. Il percorso di sviluppo del software della centralina principale è iniziato nel maggio 2021 e ha richiesto circa due anni per arrivare a un sistema completo, performante e affidabile. I piloti dispongono di diversi settaggi elettronici automatici, modificabili tramite comandi al volante durante la gara, e di sistemi di ripristino per far fronte a eventuali anomalie.

Affidabilità e sviluppo

Nelle competizioni endurance, l'affidabilità è tanto cruciale quanto la prestazione pura. Fin dalle prime fasi di progettazione della 499P, sono state condotte analisi FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) per identificare potenziali modalità di guasto e i loro effetti sui componenti critici. Dopo la costruzione del primo esemplare, sono state implementate azioni correttive per ottimizzare l'assemblaggio e garantire il corretto funzionamento di ogni sistema.

Un intenso programma di test in pista ha permesso di accumulare un elevato numero di chilometri, essenziali per validare la robustezza della vettura in condizioni operative reali. In caso di problemi tecnici, un processo strutturato prevede una diagnosi iniziale in circuito, seguita da un'analisi approfondita a Maranello per identificare la causa radice del problema e sviluppare soluzioni correttive. Dopo ogni evento agonistico, tutti gli inconvenienti vengono meticolosamente analizzati e classificati per priorità, alimentando un ciclo continuo di miglioramento.

Design al servizio della funzione

Lo sviluppo della Ferrari 499P ha dimostrato una notevole sinergia tra l'area tecnica e il Centro Stile Ferrari. Partendo dalle specifiche tecniche focalizzate su prestazioni, funzionalità e rispetto dei regolamenti, l'obiettivo stilistico è stato quello di creare una Hypercar immediatamente riconoscibile come Ferrari, capace di distinguersi anche per la sua bellezza estetica.

Il design finale armonizza forme fluide, che richiamano le sportive Ferrari degli anni Sessanta, con superfici più tese e geometriche, tipiche degli anni Settanta, particolarmente evidenti nella zona posteriore. Anche la livrea si ispira alla storica Ferrari 312 PB, creando un ponte tra passato e futuro.