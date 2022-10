Presentata ufficialmente l’hypercar che segnerà il ritorno di Ferrari nella stagione 2023 del mondiale endurance: stiamo parlando della 499P che porterà il famoso marchio in alcune delle gare più importanti come la 24 Ore di Le Mans.

La Ferrari 499 P rimanda inevitabilmente al passato tanto che la scelta del nome non è casuale: la lettera “P” ha infatti contraddistinto tutti i prototipi della storia del marchio Maranello, mentre per la livrea con cui il prototipo debutterà nella 1000 Miglia di Sebring è stato ripreso lo schema cromatico utilizzato nelle 312 P degli anni Settanta. Per l’occasione sarà infatti utilizzata una livrea con loghi vintage e Giallo Modena. A contraddistinguere la vettura anche le sue linee armoniche e l’illuminazione a LED disposta su tutta la lunghezza.

La 499P ci permette di tornare a competere per la vittoria assoluta nel mondiale endurance Quando abbiamo deciso di impegnarci in questo progetto, abbiamo seguito un percorso di innovazione e sviluppo fedele alla nostra tradizione che vede la pista come terreno ideale per sperimentare soluzioni tecniche di avanguardia, prima di trasferirle nelle nostre vetture stradali. Abbiamo affrontato questa sfida con umiltà, ma consapevoli di una storia che ci ha permesso di conquistare più di 20 titoli mondiali e 9 vittorie assolute alla 24 Ore di Le Mans, ha dichiarato John Elkann.

Sviluppata secondo il nuovo regolamento LMH, la 499P ha un peso minimo di 1.030 chilogrammi e un powertrain ibrido configurato secondo uno schema a trazione integrale. Nello specifico, la vettura è dotata di un propulsore V6 biturbo derivato dalla Ferrari 296 abbinato ad un motore elettrico per un totale di 680 CV. Non passa inosservato l’impianto frenante con sistema brake-by-wire che consente il recupero dell’energia cinetica in frenata.

La 499P è un sogno che si trasforma in realtà. Oggi è un momento importante per tutte le persone che negli ultimi due anni hanno lavorato duramente a questo progetto. Abbiamo voluto omaggiare la nostra storia, con tanti piccoli e grandi richiami ad un passato fatto di successi e titoli. Nel farlo però, abbiamo guardato avanti, creando un manifesto del nostro impegno nel mondiale endurance. La 499P è un prototipo che è marcatamente Ferrari, nel significato più completo del termine, ed è con emozione che la condividiamo finalmente con i nostri clienti e gli appassionati del nostro marchio, ha aggiunto Antonello Coletta, Head of Ferrari Attività Sportive GT.

La 499P Ferrari sarà dunque protagonista del World Endurance Championship insieme a costruttori come Peugeot e Porsche.