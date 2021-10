Ferrari, all’asta uno speciale modello prodotto in appena 80 esemplari

La Ferrari 599 SA Aperta è una delle vetture più esclusive costruite dal Cavallino Rampante nell’ultimo decennio e un esemplare particolarmente unico è attualmente all’asta. Di 599 SA Aperta sono stati prodotti appena 80 esemplari, rendendola significativamente più rara delle “barchette” Monza SP1 e SP2. Costruita come variante droptop della più estrema 599 GTO, che si basa a sua volta sulla stradale 599 GTB, è stata utilizzata per poco più di 10mila km.

Attualmente la supercar risiede nel Regno Unito, sebbene abbia trascorso i suoi primi tre anni in Francia, tra Cannes e Nizza. La maggior parte del suo chilometraggio è stato effettuato nei primi anni di vita, visto che negli ultimi sei ha coperto appena 700 km. Nonostante si tratti già di un’auto in produzione limitata, i proprietari hanno deciso di impreziosirla con stemmi del Cavallino con sfondo nero, loghi Scuderia, cerchioni neri e pinze freno di colore scuro.

Anche l’interno è piuttosto singolare da vedere grazie alla pelle arancione Hermés che decora i sedili da corsa con schienale in carbonio, il cruscotto inferiore, il tunnel della trasmissione e i pannelli delle portiere. Altre zone degli interni sono rifinite in pelle nera mentre sono presenti anche inserti verniciati Nero Stellato sulla plancia.

Davanti all’abitacolo c’è il mastodontico V12 aspirato da 6,0 litri che eroga 661 CV a 8.250 giri/min e 620 Nm di coppia, le stesse prestazioni della 599 GTO. La 599 SA Aperta dispone anche di un impianto di scarico derivato dalla 599XX da pista e può raggiungere i 100 km/h in 3,6 secondi e coprire una velocità massima di circa 300 km/h. L’esemplare è attualmente offerto da Paddle Up ad una cifra di poco superiore al milione di euro. Non è la prima volta che troviamo all’asta Ferrari esclusive, nei mesi scorsi era apparsa in vendita una misteriosa F60.