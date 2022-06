Il marchio del Cavallino Rampante ha recentemente delineato il piano aziendale che verrà applicato nei prossimi otto anni, nell’attesa di diventare completamente carbon neutral entro il 2030, definendo anche il ruolo del nuovo SUV Purosangue. Nonostante le alte aspettative, il SUV di Ferrari non giocherà un ruolo importante in termini di vendite per il produttore, a differenza di quanto registrato da altri marchi. Si prevede infatti che Purosangue rappresenterà solo il 20% delle vendite di Ferrari durante il suo ciclo di vita, una percentuale minuscola rispetto ad altri super SUV.

Ad esempio, nel 2021, Lamborghini ha venduto 8.405 veicoli di cui 5.021 Lamborghini Urus. Nello stesso periodo, Porsche ha consegnato 70.025 vetture, di cui 42.015 Cayenne. Ferrari ha mostrato Purosangue ai clienti la scorsa settimana e, secondo Galliera, “la reazione è stata travolgente”; la maggior parte dei clienti più fedeli di Ferrari desidera aggiungere l’ultimo modello alla propria collezione. Eppure, nonostante questo aspetto, Ferrari ha chiarito che non seguirà la medesima strategia di Porsche con l’effetto Cayenne.

Questo ci porta a credere che Purosangue sarà una vettura davvero sviluppata per essere guidata “non da tutti”, non un esercizio per aumentare i profitti. Una ricerca riportata su CarBuzz suggerisce che Ferrari attualmente realizza tra gli 80.000 ei 100.000 euro di profitto netto per auto venduta; si tratta di un bel aumento rispetto al 2018, quando il profitto era di circa 70mila euro ad auto venduta. Nel 2021, la Ferrari ha venduto 11.155 veicoli, superando facilmente Lamborghini, senza avere però un SUV nella gamma.

Ferrari non ha problemi finanziari ed è nell’interesse del costruttore italiano mantenere le proprie auto esclusive; si tratta di un modello di business completamente diverso rispetto alla Cayenne, che è stata costruita per salvare Porsche da un possibile fallimento. Come sappiamo, da precedenti indiscrezioni, Purosangue arriverà a settembre e le liste d’attesa sono già lunghissime.