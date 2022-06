Ferrari si prepara ad accelerare il suo programma di elettrificazione. Dopo il lancio dei primi modelli plug-in hybrid, infatti, l’azienda potrebbe essere sul punto di potenziare le sue capacità produttive per realizzare un numero maggiore di modelli ibridi e, in futuro, elettrici. Secondo alcune indiscrezioni lanciate da Bloomberg, infatti, Ferrari avrebbe acquistato alcuni terreni adiacenti al suo stabilimento di Maranello.

L’obiettivo dell’operazione è avviare la creazione di una terza linea di montaggio, dedicata esclusivamente ad auto elettriche ed ibride. Contestualmente, inoltre, in questa nuova area dovrebbe essere realizzato un centro di ricerche e sviluppo da dedicare esclusivamente all’elettrificazione e alle future tecnologie da utilizzare per le Ferrari elettrificate in arrivo nel corso dei prossimi anni.

Ricordiamo che Ferrari dovrà fare i conti con lo stop alla vendita di auto benzina dal 2035 e, non rientrando più nella categoria dei “piccoli costruttori” (avendo superato quota 10 mila unità prodotte all’anno), per il mercato europeo dovrà seguire le stesse regole degli altri produttori del mercato. Il passaggio all’elettrico comporterà una decisa accelerazione del programma di sviluppo per i progetti futuri.

La casa di Maranello, inoltre, sarebbe già al lavoro sulla prima elettrica. Il nuovo modello a zero emissioni di casa Ferrari debutterà ufficialmente, stando alle ultime informazioni, nel corso del 2035, andando a scrivere una nuova pagina della lunga storia di Ferrari. Nel frattempo, l’azienda si prepara a lanciare il nuovo Ferrari Purosangue che sarà uno degli ultimi modelli a poter contare sul motore V12 senza elettrificazione. Maggiori dettagli sul programma di elettrificazione di Ferrari arriveranno nel corso dei prossimi giorni. Il 16 giugno, infatti, l’azienda presenterà il suo nuovo piano di sviluppo per i prossimi cinque anni.