Da quando si è cominciato a parlare in maniera più insistente di Fiat 500e c’è un piccolo gruppo di appassionati che attende con grande curiosità di scoprire cosa ne sarà della 500 Abarth, e se sarà riproposta in una versione 100% elettrica: a giudicare dalle foto circolare in rete negli ultimi giorni, sembra proprio che il progetto di una Fiat 500e Abarth sia destinato a prendere vita molto presto.

Al momento non c’è nulla di confermato, ma le immagini parlano chiaro: ci troviamo di fronte a una Fiat 500e dotata di cerchi Alfa Romeo, e dal finestrino posteriore di destra si può notare un cartello che recita “332 BEV Abarth M 001”. Questa dicitura fa pensare a un primo prototipo realizzato per fare i test necessari a dare vita a una versione più sportiva e potente della Fiat 500e.

Nel mese di marzo 2021 era stato Olivier Francois di Fiat e Abarth a confermare le intenzioni della compagnia per quanto riguarda una 500 Abarth elettrica, ma da allora non sono circolate particolari notizie: secondo quanto affermato da Francois, il progetto si è rivelato essere più complicato del previsto, ed è stato necessario rivedere sia il comparto di sospensioni, sia quello frenante.

Non sono state svelate specifiche tecniche di alcun tipo, ma nei mesi scorsi si era ipotizzato uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in circa 7 secondi, con una velocità massima di 160 km/h; questi risultati saranno facilmente ottenibili con un motore elettrico da circa 160-170 cavalli, ma vista la facilità con cui si sale di cavalleria sui modelli elettrici non ci stupirebbe vedere una potenza sensibilmente superiore.

Fiat 500e Abarth sarà senza dubbio impreziosita anche a livello estetico dallo stemma dello scorpione e da tanti piccoli dettagli che la renderanno più sportiva e accattivante.

Purtroppo per ora tutto tace in merito al rilascio sul mercato, se ne riparla nel 2023.