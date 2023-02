In occasione della presentazione dedicata ai risultati finanziari dello scorso anno, il Gruppo Stellantis ha svelato i piani per il 2023 di Fiat, che vedrà l’arrivo sul mercato di 2 nuovi modelli elettrici dopo il grande successo riscontrato dalla piccola 500e. Sfortunatamente durante la presentazione Carlos Tavares non si è lasciato sfuggire i nomi dei due modelli a batteria in arrivo, ma un’idea ce la siamo già fatta.

La nuova Punto sarà sicuramente, perdonatemi il giorno di parole, un punto di riferimento per il catalogo Fiat: dopo il successo di Grande Punto si sono perse le tracce di questo segmento, vista anche l’enorme popolarità di SUV e crossover, ma ora è giunto il momento di sfruttare l’ottimo lavoro fatto da Peugeot sulla sua e-208, utilizzando la stessa piattaforma per dare vita alla prima Punto elettrica.

Peugeot e-208

Per chi non lo sapesse, la Peugeot e-208 è proposta in una versione a singolo motore elettrico da 154 cavalli e 258 Nm di coppia, alimentata da una batteria da 51 kWh sufficiente a percorrere tra i 200 e i 430 km a seconda dell’ambito di utilizzo – il primo dato si riferisce alla guida in autostrada in climi freddi, il secondo alla guida in città in climi miti.

Il secondo modello sarà probabilmente una nuova Panda, modello che si trova costantemente ai piani alti delle classifiche di vendita in Italia; tornata sul mercato ormai 20 anni fa, la Panda non si è più fermata e oggi continua a spopolare anche nella sua versione Cross che segue i dettami del mercato con qualche dettaglio estetico e funzionale che ricorda i diffusissimi crossover e SUV. Resta da capire come si svilupperà il progetto della nuova Panda: potrebbe nascere sulla base della piattaforma di Fiat 500e ed essere proposta anche in varianti endotermiche o potrebbe affidarsi alla piattaforma CMP, quella che Jeep ha di recente utilizzato per dare vita alla sua prima auto 100% elettrica, Jeep Avenger.