Fiat rivoluziona Panda: da city car a SUV, non più una semplice auto

Fiat ha presentato una nuova serie di concept ispirati alla sua iconica city car Panda, progettati per anticipare una futura famiglia di veicoli con diverse motorizzazioni, ma basati sulla stessa piattaforma.

Questa iniziativa, nata dalla celebrità dell'iconica city car italiana, prevede il lancio di un nuovo modello a luglio 2024, seguito da un ulteriore veicolo ogni anno nei successivi tre anni.

La gamma comprende un pick-up, una berlina fastback, un SUV e un camper, rappresentando un'ampia diversificazione delle offerte di Fiat.

Un elemento chiave di questa strategia è la volontà di Fiat di adottare un approccio versatile, impegnandosi a produrre non solo versioni completamente elettriche di ciascun veicolo, ma anche versioni ibride e a combustione interna.

Questa scelta mira a garantire massima rilevanza e adattabilità per soddisfare le esigenze dei clienti in tutto il mondo. L'annuncio arriva in un contesto in cui le vendite dei veicoli elettrici stanno registrando un rallentamento in diversi mercati, e le infrastrutture di ricarica faticano a tenere il passo con la crescente domanda.

Nonostante il suo successo nelle vendite di auto compatte, con 1,3 milioni di veicoli venduti nel 2023, Fiat ha incontrato difficoltà a mantenere una presenza significativa in Nord America, dove ha venduto solamente 605 veicoli lo scorso anno, mostrando un calo del 33% rispetto al 2022.

La nuova lineup Panda mira quindi a rafforzare l'immagine del marchio, presentando proposte più ampie rispetto alle tradizionali city car.

Il concept della city car, denominato "Mega-Panda", si distingue per le dimensioni leggermente superiori rispetto alla generazione attuale. I designer si sono ispirati all'architettura dell'edificio Lingotto di Torino, utilizzando forme ovali ispirate alla famosa pista di prova sul tetto.

Il veicolo sarà basato sulla piattaforma "multi-energy" di Stellantis, offrendo così compatibilità globale con vari tipi di carburante. Il design include anche elementi sostenibili, quali l'utilizzo di materiali riciclati e tessuti di bambù.

Oltre alla city car, Fiat ha presentato un variegato mix di concept, tra cui un pick-up basato sul popolare Strada truck in Sud America, una fastback ispirata a modelli come la Fiat Fastback in Brasile e la Fiat Tipo in Medio Oriente e Africa, un SUV chiamato "Giga-Panda" destinato alle famiglie e un originale concept di camper, un omaggio alla versatilità della Panda degli anni '80.

Nonostante non siano state specificate le versioni che diventeranno modelli effettivi, Fiat ha confermato l'impegno nel lanciare quattro nuovi veicoli nei prossimi quattro anni.