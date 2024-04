Questa Panda è bellissima ed elettrica, ma non è di FIAT

Il colosso automobilistico cinese Geely ha appena presentato al pubblico l'edizione speciale Kart della sua Panda Mini EV, destinata al segmento di utenti più giovane in Cina. Il nuovo modello, che prende il nome della storica auto FIAT ma non ha niente a che fare con il modello della casa italiana, va ad allargare la famiglia Panda di Geely, dove troviamo già i modelli Panda Mini e Panda Knight.

Panda Kart si distingue per essere a quattro posti, nonostante le dimensioni contenute di 3,150 x 1,540 x 1,685 metri e un passo di 2,015 metri. Lo stile è inequivocabilmente sportivo, grazie soprattutto all'aggiunta di un'alettone posteriore che conferisce al veicolo un aspetto che ricorda il mondo del go-kart.

Molti degli aspetti dell'auto puntano a catturare l'attenzione del mercato giovanile: il veicolo presenta una base nera arricchita da elementi decorativi e cerchioni bicolore in viola e bianco, ma sarà disponibile anche in versione bianca e grigia. Gli interni sono invece disponibili nei toni del rosa o del bianco e donano un certo stile alla vettura.

Sotto il cofano si trova un motore sincrono a magneti permanenti montato posteriormente, capace di erogare 30 kW di potenza. Anche se Geely non ha ancora fornito dettagli sulla batteria o sull'autonomia, la Panda Kart supporta modalità di guida normali e sportive e la ricarica in corrente continua da 22 kW, oltre alla ricarica lenta in corrente alternata da 3,3 kW.

Gli interni offrono funzionalità pensate per attrarre un pubblico giovane, inclusi un display centrale da 8 pollici e un quadro strumenti in LCD da 9,2 pollici. Il display centrale supporta connessioni wireless, comandi vocali, navigazione e intrattenimento multimediale. Il veicolo può essere aperto, chiuso e regolato in temperatura a distanza tramite smartphone.

Nonostante il suo aspetto giocoso, la Panda Kart non trascura dotazioni di sicurezza e comfort quali l'assistenza alla partenza in salita, la telecamera per la retromarcia con linee di guida, il radar di retromarcia, il servosterzo elettrico, i freni a disco anti-lock e l'EBD (Electronic Brakeforce Distribution).

Il prezzo della nuova Panda Mini Go Kart Edition non è stato ancora annunciato, ma Geely promette che sarà accessibile. Per fare un paragone, il modello base della Panda Mini è venduto in Cina al prezzo di 39.900 yuan (circa 5.100 euro), mentre la Panda Knight è offerta a 53.900 yuan (circa 6.900 euro).