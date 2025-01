Fiat Grande Panda: ritorno all'italiana nel segmento B

Un grande e atteso ritorno. Un'importante e decisiva prima volta. Andiamo con ordine: dopo più di dieci anni di attesa, Fiat torna con un modello - e che modello - nel segmento B. Per farlo, ha scelto di utilizzare un nome molto importante presentandolo con una versione completamente elettrica. Insomma, la Fiat Grande Panda segna un'evoluzione significativa nel panorama automobilistico italiano, ampliando le dimensioni e le funzionalità rispetto alla tradizionale Panda. Con una lunghezza di 3,99 metri, una larghezza di 1,76 metri e un'altezza di 1,57 metri, la Grande Panda offre maggiore spazio interno e un design rinnovato che richiama elementi storici del marchio. Abbiamo avuto modo di metterci alla guida della versione totalmente elettrica che, nelle aspettative di Fiat, dovrebbe rappresentare circa il 15-20% del totale delle vendite. E l'ibrida? A lei il compito di rendere la Grande Panda un prodotto globale.

Design e interni

Il design esterno della Grande Panda trae ispirazione dalla Fiat Panda originale del 1980, con fari anteriori squadrati e dettagli pixelati che si integrano in una fascia nera che attraversa l'intera larghezza del veicolo. Le luci posteriori verticali e sottili richiamano ulteriormente il modello storico, mentre il logo tridimensionale "PANDA" sul portellone aggiunge un tocco moderno. Le fiancate presentano rigonfiamenti distintivi con il nome "PANDA", conferendo carattere al profilo del veicolo.

All'interno, la Grande Panda offre un abitacolo spazioso e funzionale. Il bagagliaio ha una capacità di 412 litri nella versione ibrida e 361 litri nella versione elettrica, superando i 225 litri della Panda tradizionale. I sedili sono progettati per garantire comfort durante i viaggi più lunghi, mentre la disposizione dei comandi è intuitiva e orientata al conducente.

Motorizzazioni e prestazioni

La Fiat Grande Panda è disponibile in due varianti principali: ibrida ed elettrica. La versione ibrida è equipaggiata con un motore 1.2 turbo benzina a 3 cilindri da 100 CV, abbinato a un sistema ibrido composto da una batteria agli ioni di litio a 48 Volt da 0,9 kWh e un motore elettrico da 29 CV integrato nel cambio automatico eDCT a 6 marce. Questo sistema consente di muoversi con il motore a benzina spento durante le partenze da fermo, le manovre e i rallentamenti, migliorando l'efficienza nei contesti urbani.

La versione elettrica dispone di un motore da 113 CV alimentato da una batteria LFP (litio-ferro-fosfato) da 44 kWh, che garantisce un'autonomia combinata WLTP di 320 km. La velocità massima è di 132 km/h, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 11 secondi. Il consumo energetico dichiarato è di 16,8 kWh/100 km.

Esperienza di guida

Durante la prova su strada, la Grande Panda elettrica ha dimostrato un comportamento dinamico equilibrato, grazie al peso delle batterie centrato tra le ruote anteriori e posteriori. Rispetto alla cugina Citroën ë-C3, con cui condivide la piattaforma, la Grande Panda presenta ammortizzatori più consistenti e molle più solide, offrendo un controllo maggiore del rollio in curva. Lo sterzo progressivo permette di impostare con precisione le traiettorie, rendendo la guida piacevole sia in ambito urbano che extraurbano.

Il test drive è stato troppo breve per poter avere una panoramica credibile dei consumi. Tuttavia, è probabile che con un pieno di energia elettrica si riescano a percorrere tra i 300 e i 320 km a seconda del contesto di utilizzo e dello stile di guida. Molto utile la presa di ricarica a scomparsa inserita in un vano ricavato dalla mascherina anteriore. Il caricatore di bordo è da 7 kW (a richiesta 11 kW) in ricarica AC e fino a 100 kW in ricarica DC.

Tecnologia e allestimenti

La Grande Panda è disponibile in due allestimenti principali: Red e La Prima. L'allestimento Red include cerchi in acciaio, sensori di parcheggio posteriori, climatizzatore manuale, un display centrale da 10,25" compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, e una strumentazione digitale da 10". L'allestimento La Prima aggiunge cerchi in lega da 17", barre al tetto, climatizzatore automatico, navigatore satellitare e sensori di parcheggio anteriori. Sono disponibili sette colorazioni per la carrozzeria, escludendo volutamente il grigio per una scelta cromatica più vivace.

In Italia, la Fiat Grande Panda elettrica è proposta da 24.900 euro per l'allestimento RED, mentre la variante La Prima ha un prezzo di listino che parte da 27.900 euro.