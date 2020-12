Fiat punta all’elettrificazione: 60% dei modelli sarà elettrico prima del 2022

Fiat pensa ad un futuro meno inquinato. A quanto pare, la casa automobilistica italiana ha intenzione di raggiungere un traguardo molto importante che riguarda il mercato automobilistico elettrificato. Entro la fine del 2021 il 60% dei modelli realizzati dall’azienda del marchio Fiat avranno una motorizzazione elettrica, che comprenderà dunque veicoli ibridi o 100% elettrici. L’annuncio è stato divulgato nel corso dell’evento dedicato alla presentazione – tenutasi online – della nuova Fiat Panda e Fiat Tipo, da Luca Napolitano, nonché responsabile dell’area EMEA dell’azienda Fiat ma anche di Lancia e Abarth.

Dunque, prima di proseguire con la presentazione delle nuove auto della casa automobilistica torinese, Luca Napolitano ha chiaramente affermato che “Entro le fine del 2021, di tutti i modelli Fiat offerti, il 60% sarà elettrificato, meglio della media del mercato”. La nuova Fiat Panda potrebbe essere un esempio inerente al fatto che la casa italiana è sulla strada giusta per cambiare il futuro della mobilità, poiché ne è stata recentemente lanciata la versione ibrida.

Le affermazioni rilasciate da responsabile dell’area EMEA, Luca Napolitano, sembrano quindi non lasciar alcun dubbio nel confermare il fatto che l’azienda torinese Fiat sia ormai decisa a proseguire la sua produzione di auto ponendo un occhio di riguardo sulla salvaguardia dell’ambiente e, quindi, investendo maggiormente sulla produzione di veicoli 100% elettrici e ibridi.

Un punto di partenza per la casa italiana, è stato il lancio della nuova 500 elettrica – la piccola vettura della lunghezza di 361 cm, larga 169 cm e alta 148 cm, in grado di raggiungere una velocità massima di 150 km/h e che ha un prezzo base di 26.150 euro -, proseguendo poi con il lancio delle versioni ibride della stessa 500 e – come affermato poc’anzi – della Panda.

Dunque, sarà interessante scoprire in che modo la Fiat muoverà i prossimi passi nell’ambito dell’elettrificazione e quali saranno i modelli coinvolti in questo importante progetto. Nel frattempo, ricordiamo che sono attese sul mercato le versioni ibride della 500X e della Tipo.