Finiti gli incentivi per le auto più inquinanti dopo neanche due settimane

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato del rinnovo dell'ecobonus, il sistema che prevede l’accesso a una serie di incentivi per ottenere uno sconto di varia misura. Ebbene, dopo neanche due settimane gli incentivi per le auto a benzina, diesel e altri modelli con emissioni di CO2 comprese tra 61 e 135 g/km, sono già esauriti.

Le auto con emissioni tra 0-20 e 21-60 g/km, invece, possono ancora contare su una buona parte del budget: quasi 187 milioni per le elettriche e poco meno di 230 milioni per le plug-in. Ora, dunque, bisognerà capire il motivo di questa netta disuguaglianza, anche se una cosa è certa: in Italia le auto elettriche faticano a decollare, soprattutto per colpa dei prezzi più alti e della scarsa diffusione delle infrastrutture di ricarica.

Attualmente, lo sconto massimo per un’auto elettrica è di 5.000 euro, ma con le nuove tabelle si arriverà fino a 13.750 euro, destinati a coloro che rottamano un’auto Euro 0-2 e con ISEE inferiore a 30.000 euro. Per le auto termiche, invece, gli incentivi del 2024 offrivano 2.000 euro di bonus, ma i nuovi incentivi offriranno solo 1.000 euro in più.

Per ora non sappiamo quando inizieranno i nuovi incentivi, ma, complice anche l'attuale silenzio del governo, sembra che bisognerà aspettare per lo meno marzo 2024. Nel frattempo, se state pensando di acquistare una elettrica, vi consigliamo di andare a leggere il nostro articolo dedicato alle migliori da acquistare con gli incentivi (che si spera torneranno presto).