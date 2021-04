FIVE, 120 e-bike destinate all’Arma dei Carabinieri per la tutela dei Parchi Nazionali

La Fabbrica italiana veicoli elettrici (FIVE) ha consegnato le prime 60 e-bike a pedalata assistita che prenderanno parte del parco veicoli a disposizione del Comando Carabinieri per la tutela forestale. Entro fine anno il gruppo Forestale dell’Arma dei Carabinieri potrà avere a disposizione una flotta di ben 120 mezzi. Un mezzo adatto dunque a tutti i terreni, con cinque livelli di assistenza alla pedalata e una batteria in grado di assicurare lunghe percorrenze. Parliamo inevitabilmente di un gran risultato frutto dell’accordo tra l’azienda bolognese FIVE e il marchio Italwin.

Nel dettaglio, la nuova e-bike dell’Arma è stata realizzata sulla base del top della gamma trekking Italwin, la Trail Ultra, e monta un motore centrale di seconda generazione Five F90, che interagisce con un display LCD retroilluminato da 3,5″ istallato sul manubrio. Il motore da 90 Nm è abbinato ad una batteria da 630 Wh che garantisce un’autonomia superiore ai 150 chilometri.

Dopo una lunga e consolidata esperienza nel settore, questo approccio al fare impresa ci permette oggi di valorizzare il collegamento con la preziosa presenza sul territorio dei Carabinieri: siamo infatti certi che la loro capillarità e la particolare applicazione nelle attività di tutela forestale di questi mezzi green potranno contribuire anche a diffondere la cultura dell’utilizzo della bici e della sostenibilità, ha dichiarato Fabio Giatti, amministratore delegato del gruppo Five.

Tra le caratteristiche dell’e-bike non passa inosservata la presenza del telaio in alluminio, ruote Kenda a impronta larga, freni a disco idraulici e cambio a dieci rapporti. Non manca tuttavia un’apposita personalizzazione, inevitabilmente realizzata con i colori blu scuro e rosso e gli adesivi con le scritte Carabinieri.

È per noi un motivo di grande orgoglio aver realizzato questo prodotto in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, che sceglie di puntare sulla mobilità elettrica attraverso la dotazione di un’e-bike interamente prodotta in Italia, ha aggiunto con entusiasmo l’Amministratore delegato del gruppo FIVE.