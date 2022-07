Ford ha annunciato l’intenzione di portare anche sul mercato europeo la nuova Ford Bronco, fuoristrada dalle capacità estreme e che può vantare un concentrato di tecnologia assolutamente invidiabile, che le permette di affrontare ogni tipo di terreno in fuoristrada.

Nel 2020, dopo 25 dall’ultimo modello, Ford ha riportato sul mercato americano la Bronco e tra qualche mese – si parla della fine del 2023 – avremo occasione di vederla anche in Europa, solo in alcuni mercati selezionati.

Pensata espressamente per il fuoristrada, la nuova Bronco può vantare alcune caratteristiche particolari che fanno molta gola agli appassionati di off-road: per esempio, la Bronco è dotata non solo di un hard top removibile, ma anche di portiere facilmente removibili grazie al peso ridotto – e una volta rimosse le portiere dove le metti? Ovviamente nelle borse dedicate che Ford fornisce insieme all’auto. Ford afferma che è sufficiente un singolo attrezzo per smontare le portiere, e che l’intero lavoro può essere compiuto in soli 8 minuti. In questo modo di aumenta drasticamente la visibilità durante le sessioni di fuoristrada, e si offre al proprietario un ulteriore possibilità di personalizzazione della propria auto.

Paraurti, griglia anteriore e passaruota sono tutti facilmente removibili e sostituibili con modelli aftermarket, perché Ford sa che in fuoristrada quelli sono gli elementi che più facilmente si rovinano o vengono letteralmente strappati via dall’auto: rendendo semplice la rimozione dei passaruota, Ford si è messa nei panni dell’utente medio della sua nuova Bronco.

La nuova Ford Bronco è dotata di sospensioni HOSS (High-Performance Off-Road Stability Suspension) realizzate con bracci indipendenti dotati di molle elicoidali a lunga escursione che permettono di ridurre il peso non sospeso del 20%; al posteriore c’è un assale a 5 bracci con molla a taratura variabile, supportato da ammortizzatori che assorbono gli urti più importanti.

Non manca anche la tecnologia, con il Terrain Management System, un sistema computerizzato che modifica il comportamento dell’auto in base alle condizioni del terreno. Oltre alle classiche modalità di guida per le strade asfaltate, sono presenti le modalità Mud/Ruts, Sand e Baja dedicate invece al fuoristrada.

E sotto al cofano? Ford offre 2 diverse motorizzazioni a benzina, un quattro cilindri Ecoboost da 2.3 litri in grado di erogare 270 cavalli, e il V6 EcoBoost da 2.7 litri da 310 cavalli di potenza. In entrambi i casi si può abbinare un cambio manuale a 7 rapporti o un cambio automatico SelectShift a 10 rapporti.

Come anticipato, l’arrivo della nuova Ford Bronco sul mercato europeo è atteso verso la fine del 2023.