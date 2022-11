Il Legoland Florida Resort ha recentemente presentato l’ultimo veicolo che si unisce alla famiglia di prodotti realizzati a mattoncini, una replica a grandezza naturale del pick-up Ford F-150 Lightning. L’incredibile ricreazione, realizzata con 320.740 mattoncini Lego, ha richiesto più di 1.600 ore per assemblarlo e un team di 15 esperti.

Mentre alcune auto Lego a grandezza naturale possono effettivamente essere guidate, il pick-up di Ford rimane una soluzione statica. Nonostante questo aspetto, vanta fanali anteriori e posteriori funzionanti e una dimensione a grandezza naturale. Legoland Florida Resort ha collaborato con i concessionari Ford del sud per ricreare il modello, come celebrazione del lancio del veicolo all’inizio di quest’anno. Sebbene abbia le stesse dimensioni di un vero Lightning, il modello Lego è notevolmente più leggero. Laddove il veicolo stradale ferma la bilancia a oltre 3 tonnellate, la riproduzione pesa “poco meno” della metà. Non è solo il veicolo più grande ad essere esposto in un parco di Legoland in Nord America, ma è anche il primo veicolo elettrico.

Ricordiamo che F-150 Lightning è il primo pick-up elettrico di casa Ford, in grado di sprigionare una potenza massima di 588 cavalli con l’ausilio di una batteria da 131 kWh; la mastodontica soluzione, con una lunghezza di xxx metri, è in vendita al momento solo negli Stati Uniti ad un prezzo di 80mila euro. L’autonomia è di oltre 500 km nella versione più sofisticata, ma si riduce a circa 360 km con la batteria da 98 kWh.

Ford F-150 Lightning non è l’unica auto Lego a grandezza naturale esistente; Legoland California ha in mostra una splendida Ferrari F40, completa del suo motore Lego V8. Nonostante le dimensioni più compatte, la classica italiana ha richiesto un numero di mattoncini superiore, quasi 360mila. Non tutte le riproduzioni sono tuttavia statiche; in passato Lego ha realizzato una Bugatti Chiron da 5,3 cavalli con oltre 13mila ore di lavoro.