La casa automobilistica Ford è al lavoro su dei fari intelligenti, in grado di proiettare direttamente sull’asfalto una serie di segnali utili durante la guida per avvisare il guidatore di un eventuale pericolo.

Tramite un video diffuso dalla stessa casa automobilistica statunitense possiamo vedere da “vicino” gli High-Resolution Headlights su cui gli ingegneri di Ford stanno lavorando.

Nei giorni scorsi Ford Europe ha presentato dei fari con una risoluzione in grado di far visualizzare la segnaletica sulla carreggiata davanti al veicolo. Con l’obiettivo di realizzare veicoli sempre più sicuri, la Casa dell’Ovale Blu sta portando avanti un importante lavoro tecnologico che potrebbe garantire una maggiore sicurezza sia per il conducente dell’auto che per le altre auto presenti sulla carreggiata. La sicurezza si pone, infatti, come scopo primario degli High-Resolution Headlights: come ci viene mostrato nel video diffuso da Ford, i fari sono in grado di proiettare sulla strada informazioni utili alla guida come limite di velocità o, addirittura, informazioni sulle condizioni meteo.

Come è possibile leggere nel comunicato stampa pubblicato dalla casa automobilistica fondata da Henry Ford, la tecnologia è ancora in fase di test e non si hanno ancora dettagli su quali potrebbero essere i veicoli che monteranno la nuova tecnologia. Ad essere piuttosto chiaro è il fatto che le indicazioni dei fari sarebbero leggibili solo di notte e non con la luce del giorno. Non dimentichiamo che alla base dello studio di Ford ci sono i numerosi incidenti notturni causati principalmente dalla scarsa luminosità presente sulle carreggiate. I fari “intelligenti” studiati da Ford permettono, infatti, di segnalare la presenza di una curva o di un incrocio, oltre a segnalare la presenza di nebbia, neve o di una strada ghiacciata. Tuttavia, attraverso l’elaborazione dei dati di sensori e telecamere, il veicolo rileva e segnalare al guidatore la presenza di un parcheggio sufficientemente spazioso per la grandezza della sua vettura.

Nonostante Ford abbia deciso di studiare la nuova tecnologia dobbiamo ancora attendere dettagli per scoprire quando potremo vedere su strada i nuovi fari smart.