Ford festeggia i 55 anni di Mustang con una versione speciale

Per festeggiare i 55 anni, la Ford produrrà nel 2020, assieme ai nuovi modelli, la Ford Mustang55, omaggio alla muscle car per eccellenza.

Per festeggiare i 55 anni dell’auto più iconica dell’Ovale Blu, la Ford ha deciso di produrre un’edizione speciale, la Ford Mustang55. Prendendo la versione V8 da 5.0 litri (disponibile in versione coupé fastback o convertible), ha dotato questo modello di variazioni estetiche uniche e una dotazione tecnologica aggiornata.

Nata nel 1964, la Ford Mustang è stata l’auto iconica della generazione dei Baby Boomers (nati dopo la Seconda Guerra Mondiale): inizialmente non promossa dall’azienda, venne poi portata a termine (grazie all’utilizzo di materiali già disponibili e nuove tecnologie). Partendo dalla piattaforma della Falcon, il telaio venne rivisitato e venne inserito un sistema strutturale denominato Torque Box, per dare maggiore rigidità alla vettura. Tutte le Mustang, comprese le versioni 2.3 Ecoboost e 5.0 V8 disponibili oggi (oltre alle varianti Bullitt, F35 Lightning Edition, ecc), rientrano ora nella sesta generazione, nata nel 2014 e tutt’oggi in produzione (anche in Europa).

Sebbene esternamente possa sembrare uguale, in realtà presenterà dei dettagli aggiuntivi: compare la targhetta 5.0 (che sta ad indicare la cilindrata), delle righe nere sul cofano e sui lati della vettura (meno marcate della classica striscia nera e sfumate) e cerchi in lega da 19 pollici a 10 razze di colore nero lucido. Per quanto riguarda gli interni, l’auto ha subito un piccolo restyling, vedendo arrivare degli inserti in fibra di carbonio sul cruscotto e una plancia rivestita in pelle. I sedili trovano rifiniture Alcantara, le funzioni refrigeranti e riscaldanti, e l’impianto audio è il solito e affidabile B&O da 12 altoparlanti di Ford, tutto gestito dal sistema d’infotainment SYNC 3.

Non è ancora noto il prezzo, ma visto che le caratteristiche tecniche del veicolo rimarranno le stesse, ricordiamo che il 5.0 litri V8 è disponibile con cambio manuale a 6 marce o automatico a 10 rapporti, e ha una potenza di 450 CV. L’auto verrà messa in vendita nel 2020, assieme alla nuova gamma di Mustang GT ispirate alla Shelby GT350 e Shelby GT500.