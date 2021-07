Ford Mustang Mach-E supera le vendite del modello a benzina

In tanti dubitavano dell’intero progetto ma sembra che Ford abbia fatto centro con la sua Mustang Mach-E. Il mese scorso, per la prima volta nella storia, la versione elettrica dello storico marchio sportivo USA ha superato nelle vendite i modelli tradizionali a benzina. Si tratta di 2.465 veicoli consegnati a giugno, contro i 1.945 del mese precedente. Numeri non certo clamorosi, ma potrebbero segnare l’inizio di una netta inversione di tendenza nelle scelte degli americani.

Una scelta che diventerà quasi un obbligo per gran parte dei produttori di auto, visto che motori come il celebre V8 sono destinati ad andare in pensione (causa emissioni e relative leggi sulla circolazione). Ma questi annunci confermano che il pubblico di massa, oltretutto americano, non si preoccupa più di tanto della tradizione o del rombo del motore. La Mustang Mach-E, infatti, ha ben poco a che spartire con il modello tradizionale, iniziando dall’estetica in stile SUV.

Un dato simile a quello statunitense arriva, sul fronte europeo, dalla Norvegia ed è relativo a maggio. Anche in questo caso, la Mustang Mach-E ha superato le vendite del modello a benzina conquistando il 10% del mercato nell’intero paese (davanti a Toyota e Skoda). Si parla comunque di 1.384 auto, solo un primo passo verso l’addio a diesel e benzina. Un traguardo che la Norvegia vuole superare per prima, bloccando le vendite di auto a motore termico entro il 2025.

Tornando alla Mustang Mach-E, se il cammino verso il superamento della storica antenata è ancora lungo, la strada intrapresa sembra quella giusta. Lo stesso modello aveva già infastidito Tesla nei mesi scorsi, segno che Ford ha forse trovato la soluzione giusta all’enigma EV. Naturalmente, l’ultima parola arriverà dai dati di vendita, considerando che la Mustang originale è ancora una specie di simbolo per gli Stati Uniti. Un simbolo che potrebbe diventare molto più silenzioso nei prossimi anni, con buona pace degli imitatori di Steve McQueen.