Il primo Range Rover elettrico è stato avvistato in Svezia

Il primo SUV di lusso elettrico Range Rover sta completando gli ultimi test nei rigidi climi nordici, mentre migliaia di potenziali acquirenti attendono con impazienza il suo arrivo sul mercato. Gli ingegneri del prestigioso marchio britannico hanno sottoposto il veicolo a estenuanti prove in Svezia, affrontando temperature estremamente basse per verificare l'efficienza dei sistemi di propulsione elettrica e le prestazioni della batteria in condizioni climatiche avverse. Un debutto che rappresenta una svolta storica per la casa automobilistica, pronta a diversificare la propria offerta in un mercato sempre più orientato verso la mobilità sostenibile.

JLR, la società madre di Range Rover, ha recentemente confermato che il Range Rover Electric ha già raccolto ben 57.000 prenotazioni, un numero che dimostra l'enorme interesse verso questo modello rivoluzionario. Gli ingegneri hanno percorso oltre 72.000 chilometri di test attraverso laghi ghiacciati e percorsi accidentati, mettendo alla prova ogni componente del veicolo. L'obiettivo dichiarato è quello di "ridefinire" gli standard del segmento SUV elettrico di lusso, mantenendo intatto il DNA Range Rover ma introducendo tecnologie all'avanguardia per un'esperienza di guida senza precedenti.

Uno degli elementi più interessanti emersi durante i test è il nuovo sistema di gestione termica denominato ThermAssist. Questa tecnologia proprietaria è stata progettata per ridurre il consumo energetico fino al 40%, consentendo un efficace riscaldamento del sistema di propulsione e dell'abitacolo anche con temperature esterne fino a -10°C. Il sistema non si limita a migliorare il comfort, ma ottimizza anche l'autonomia e minimizza l'impatto delle temperature estreme sulle prestazioni di ricarica, un problema comune nei veicoli elettrici.

La batteria da 800V, la prima sviluppata internamente da JLR, promette prestazioni di alto livello con un'ottimizzazione della densità energetica, dell'autonomia e dei tempi di ricarica. Con una capacità di 117 kWh e 344 celle prismatiche, questa batteria rappresenta un importante passo avanti nella strategia di elettrificazione dell'azienda, che punta a mantenere il proprio status di produttore di veicoli di lusso anche nell'era elettrica.

Durante i test in Svezia, gli ingegneri hanno valutato con particolare attenzione il sistema di guida a pedale singolo, mettendolo alla prova su pendenze di 28 e 17 gradi con diverse condizioni di aderenza presso il centro di test artico. Questa funzionalità, molto apprezzata dai guidatori di veicoli elettrici, permette di controllare sia l'accelerazione che la decelerazione utilizzando un solo pedale, aumentando il comfort di guida soprattutto in contesti urbani.

Un'altra innovazione significativa è il sistema di sospensioni pneumatiche a doppia camera commutabile, progettato per garantire prestazioni ottimali sia su strada che in fuoristrada. Questo sistema adattivo consente al veicolo di modificare le caratteristiche delle sospensioni in base al terreno, mantenendo il comfort di marcia tipico dei modelli Range Rover ma con l'efficienza energetica necessaria per un veicolo elettrico.

Matt Becker, Direttore dell'Ingegneria Veicoli di JLR, ha sottolineato come il SUV elettrico conservi l'esperienza di guida caratteristica del marchio "combinando tutti gli elementi essenziali di Range Rover con tecnologie nuove e avanzate". Una filosofia che riflette la volontà dell'azienda di evolversi senza tradire la propria identità, offrendo ai clienti un'esperienza di lusso sostenibile che non scenda a compromessi in termini di prestazioni e versatilità.

Dopo questa seconda stagione di test in Svezia, Range Rover continuerà a perfezionare i prototipi in vista del lancio ufficiale previsto per la fine dell'anno. L'entusiasmo intorno a questo modello è palpabile, anche perché rappresenta solo l'inizio di una più ampia strategia di elettrificazione che vedrà presto l'arrivo di altri SUV elettrici di dimensioni più compatte. Secondo le indiscrezioni, il prossimo modello potrebbe essere una versione elettrica della Sport, seguita nel 2026 da un SUV elettrico di medie dimensioni, probabilmente basato sulla Velar.