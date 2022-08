Non è un mistero che Ford stia lavorando duramente per intaccare la quota di mercato di Tesla per quanto riguarda le auto elettriche: la Mustang Mach-E, nonostante le deboli polemiche degli appassionati del marchio, è stata ricevuta molto positivamente dal mercato, anche nel vecchio continente e l’aggiunta del nuovo Ford F-150 Lightning al catalogo non farà altro che far crescere i numeri delle elettriche di Ford, specialmente negli Stati Uniti dove i pick-up sono particolarmente amati.

Il prossimo passo per avvicinarsi ancora di più a Tesla, secondo le parole del CEO Jim Farley, è quello di rendere il processo di acquisto molto più semplice e lineare: qualunque sia la modalità di acquisto scelta, Ford vuole offrire un’esperienza di acquisto che sia prevedibile, semplice, da fare anche “in pantofole“.

Ford si sta concentrando proprio su questo aspetto, e per ora lo sta facendo rivedendo le modalità di collaborazione con i suoi rivenditori, che negli ultimi mesi a causa degli equilibri geopolitici un po’ sconvolti ne hanno approfittato per scucire ai propri clienti cifre ben più alte rispetto ai prezzi di listino di Ford; una pratica inaccettabile per la compagnia, che è prontamente intervenuta per risolvere la situazione.

La speranza di Ford è di riuscire a trovare un compromesso tra le vendite dirette al cliente e quelle che invece passeranno attraverso il rivenditore, perché nel primo caso il risparmio su ogni singola auto si aggira tra i 600 e 700$. Ford punta a ridurre il suo inventario di auto al minimo indispensabile, passando a un modello di vendita in cui la produzione dell’auto inizia soltanto dopo che il cliente ha confermato l’ordine – una volta completata l’auto, quest’ultima viene consegnata direttamente al cliente senza passare dal rivenditore.

Nei piani della compagnia americana, entro il 2026 saranno più di 2 milioni le auto elettriche prodotte, e se si pensa a un risparmio di 600 $ moltiplicato per 2 milioni di auto la cifra diventa più che invitante; se questa strategia si rivelerà vincente, Ford la adotterà senza dubbio anche per il resto del suo catalogo.