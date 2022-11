Ford Pro ha svelato il nuovo furgone 100% elettrico E-Tourneo Custom, il top di gamma per quanto riguarda il mercato dei furgoni dedicati al trasporto passeggeri; E-Tourneo Custom è realizzato sulla base di una piattaforma di nuova generazione progettata ad hoc per questo segmento del mercato, ed è spinto da un powertrain 100% elettrico accoppiato a una batteria capace di offrire fino a 370 km di autonomia con una sola carica.

Ford E-Tourneo Custom è in produzione nella fabbrica Ford di Kocaeli, in Turchia, e le prime consegne sono attese a metà del 2023: il furgone elettrico dell’ovale blu potrà vantare diverse funzionalità da primo della classe, come il sistema di configurazione dei sedili modulari basato su binari, le porte laterali elettriche con apertura senza mani, il sistema audio Bang & Olufsen, la Digital Key che permette di accedere al furgone utilizzando il proprio smartphone, il tetto panoramico in vetro e tanto altro ancora.

Nascosta lungo il pianale del mezzo abbiamo una batteria da 74 kWh che sfrutta la stessa tecnologia delle celle utilizzate per il Ford F-150 Lightning, mentre il motore elettrico da 160 kW (214 cavalli) è pensato per offrire confort e prestazioni, anche in modalità di guida One Pedal che evita l’utilizzo del freno e rende la guida ancora più fluida e rilassante.

La ricarica della batteria può avvenire in corrente alternata fino a 11 kW, o in corrente continua fino a 125 kW: in questo secondo caso ci vogliono 41 minuti per ricaricare il pacco batterie dal 15 all’80%, mentre in soli 5 minuti si possono aggiungere 38 km di autonomia. Per chi si trova a bordo, invece, Ford ha pensato alla tecnologia Pro Power Onboard: nell’abitacolo sono presenti diverse prese elettriche con potenza massima di 2,3 kW pensate per alimentare i vari dispositivi digitali, attrezzature da campeggio o per lo sport.

Oltre alla versione 100% elettrica, Ford proporrà il Tourneo Custom in una versione con trazione integrale con motori termici, utile a chi lo utilizza in condizioni metereologiche avverse o a chi vuole avventurarsi anche dove non c’è più asfalto.