Frangivento Sorpasso GTXX, 850 cavalli e nome personalizzabile

Nato nel 2015 e gestito dalla società Pirman, il marchio Frangivento è un’idea di Giorgio Pirolo, designer, Paolo Mancini, imprenditore e progettista, e Carlo Pirlo. Dopo aver portato sul mercato la bellissima Frangivento Asfanè (in dialetto piemontese significa “non si fa”, a sottolineare le difficoltà nella realizzazione di una supercar di questo tipo), il marchio torinese torna a far parlare di sé presentando il nuovo modello chiamato Frangivento Sorpasso.

La nuova Sorpasso è prevista in due versioni, anche se per il momento vi possiamo mostrare soltanto le immagini del modello ‘Stradale’, presentato in una colorazione grigio Hermes con una carrozzeria realizzata con linee dinamiche e appuntite, soprattutto nella parte posteriore; il secondo modello, chiamato ‘GTXX’, prevede l’integrazione di diversi elementi aerodinamici, tra cui un imponente alettone.

In entrambi i casi l’auto è dotata di un motore V10, che in configurazione standard eroga 610 cavalli, mentre nella versione GTXX è stato portato a ben 850 cavalli grazie alla sovralimentazione; grazie a un peso di circa 1300 kg, il modello GTXX può vantare un rapporto peso/potenza di 1,53kg per cavallo, con uno scatto da 0 a 100 in 2,9 secondi e da 0 a 200 in 9,3 secondi – la velocità massima è di 345 km/h.

Lavorando insieme ai tecnici e agli esperti di Frangivento, i clienti avranno l’occasione di personalizzare diversi dettagli della propria auto: materiali, finiture e dettagli potranno essere concordati in fase di ordine, così da ricevere un’auto che è di fatto un esemplare unico. Nel caso del modello più potente, sarà anche possibile personalizzare il nome dell’auto, andando a inserire due numeri a piacere al posto delle ‘XX’ nel nome ‘GTXX’.

Ovviamente non mancherà la tecnologia a bordo: Frangivento afferma di aver installato un sistema di infotainment chiamato ‘Avatar’ prodotto dalla compagnia italiana Sistemevo, che avrebbe integrato un avanzato sistema di intelligenza artificiale che permetterebbe di dialogare in modo naturale con l’auto.

La nuova Frangivento Sorpasso è già ordinabile, con le prime consegne previste nel mese di luglio.