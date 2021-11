GAC Aion LX PLUS, in Cina il SUV elettrico da più di 1000km

Da poche ore è stato presentato in Cina un nuovo SUV elettrico chiamato GAC Aion LX Plus in grado di raggiungere 1008 km di autonomia sul ciclo NEDC, grazie a un colossale pacco batterie da 144.4 kWh. Per fare un confronto, l’autonomia più alta mai registrata da un’auto in commercio fino ad oggi apparteneva alla Lucid Air, con un dato EPA di 834 chilometri.

Il risultato, ottenuto grazie all’enorme batteria da 144.4 kWh, è sicuramente interessante ma difficile da interpretare, dato che le modalità di test per i cicli NEDC ed EPA sono molto diversi, ma quest’ultimo è considerato più severo e realistico; pertanto, non è detto che nel mondo reale il nuovo GAC Aion LX Plus riesca a percorrere più strada di una Lucid Air, e solo il tempo potrà dirci qual è l’auto elettrica in grado di percorrere più strada.

GAC proporrà il nuovo Aion LX in diverse versioni a seconda dell’autonomia desiderata: si parte da 500 chilometri, e si arriva fino a 1000 con la batteria più grande disponibile. Il peso dell’auto varia in modo evidente a seconda del pacchetto batteria scelto, passando dai 2180 kg dell’Aion LX per arrivare ai 2720 kg per l’Aion LX Plus: ben mezza tonnellata in più, su un’auto che non è esattamente un peso piuma già di suo.

Per contro, grazie alle portentose colonnine da 480 kW di potenza recentemente installate in Cina, e alle nuove batterie al grafene ad alta intensità che GAC ha utilizzato per questo nuovo modello, si può ricaricare l’auto in tempi ridottissimi: ci vogliono appena 8 minuti per portare l’auto dallo 0 all’80%, ma più realisticamente ci vorranno meno di 5 minuti perché è sempre sconsigliato scaricare completamente la batteria.

Sarà interessante vedere l’arrivo sul mercato di questo SUV, per scoprirne le vere capacità sulle strade cinesi, che certamente presentano molte più inside e imprevisti rispetto ai test standard a cui vengono sottoposte le auto per calcolarne l’autonomia.