Con una nota stampa diffusa nelle ultime ore, l’Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori, o ANCMA, ha voluto fare un importante chiarimento su un aspetto legato alla sicurezza stradale dei motociclisti, e di tutti gli altri utenti della strada, facendo luce su alcuni dettagli del mondo delle gomme da moto dotate di marchiatura M+S, quella che negli anni abbiamo imparato ad associare alle gomme da neve.

“La sicurezza stradale è da sempre al centro dell’attenzione di Assogomma” – afferma il suo Direttore, Fabio Bertolotti. “Oggi la filiera moto, rappresentata dalle Associazioni dei costruttori di moto e di pneumatici, nonché dei rivenditori specialisti di gomme, esprime un comune chiaro indirizzo a favore di tutti, motociclisti in primis, ricordando ancora una volta che i pneumatici sono l’unico punto di contatto tra qualsiasi veicolo ed il suolo e quindi la loro idoneità è imprescindibile se si vuole viaggiare sicuri.”

Come si diceva poc’anzi, negli anni la marchiatura M+S è diventata molto comune tra gli pneumatici invernali, oggi anche sulle moto: Mud & Snow, fango e neve, questo il significato della sigla che però nel caso del mondo delle due ruote può portare a un grave fraintendimento non solo dal punto di vista del rispetto del Codice della Strada, ma appunto anche da quello della sicurezza stradale – che come è sempre bene ricordare, ci riguarda tutti.

Una doverosa premessa: il marchio M+S è un’autocertificazione del costruttore che viene riportata indistintamente su varie tipologie di pneumatici, dalle moto ai mezzi pesanti. Anche montando pneumatici M+S sulla propria moto, il Codice della Strada vieta espressamente l’utilizzo di motocicli e ciclomotori in caso di presenza di neve o ghiaccio sulla strada, e di nevicate in corso, nel cosiddetto “periodo di vigenza delle Ordinanze invernali”, cioè il solito periodo che va dal 15 novembre al 15 aprile in cui è fatto obbligo di avere pneumatici invernali o catene a bordo (Direttiva del 16 gennaio 2013).

Giancarlo Veronesi, Presidente di Federpneus, chiude con un appello allo step finale della filiera, il rivenditore, che con poche semplici indicazioni ai propri clienti possono svolgere un significativo compito in termini di sicurezza stradale. Infine, ma non per ordine di importanza, la raccomandazione ai motociclisti: l’utente finale è sempre chiamato ad assicurarsi che la propria due ruote sia idonea alla circolazione, specialmente quando si tratta di un aspetto così importante come quello degli pneumatici. E comunque la multa, qualora vi fermassero sotto la neve, va dagli 85 ai 338 €.