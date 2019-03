Goodyear Aero, ecco gli pneumatici per l’auto che vola

Goodyear AERO è lo pneumatico per l'auto del futuro. Ultraleggero, con materiali avanzati e in grado di funzionare come elica per le auto che volano.

Goodyear AERO è un nuovo concept di pneumatici studiato dall’azienda, che in un ipotetico futuro permetterà non solo il decollo e l’atterraggio delle auto, ma potrà essere usata anche come un’elica grazie alla sua particolare struttura.

Il settore degli pneumatici è da sempre in continua evoluzione e il colosso statunitense, da 120 anni a questa parte, è sempre stato in prima linea per la ricerca e lo studio di nuove tecnologie che potessero permettere di innovare e inventare.

Il concept dell’AERO presenta infatti diverse particolarità. Prima di tutto il design: come detto infatti, la struttura è concepita non solo per trasferire e assorbire le forze provenienti dal normale rotolamento sull’asfalto, ma per svolgere la funzione di elica cambiando l’orientamento.

Struttura di tipo non pneumatico, in quanto non c’è aria. Ciò permette di alleggerire il corpo dello pneumatico, e di costruire al suo interno una serie di pale che svolgono appunto una doppia funzione: strutturale e funzionale.

Il concept è inoltre studiato per funzionare con propulsione magnetica, in modo da annullare gli attriti e fornire dunque la velocità di rotazione necessaria al mantenimento del volo e alle fasi di decollo e atterraggio. Integra poi sensori avanzati in grado di analizzare in ogni istante le condizioni della strada, il consuma e l’integrità strutturale.

Non può infine mancare l’intelligenza artificiale: il processore integrato raccoglie i dati dei sensori e li esamina integrandoli con quelli del veicolo, in modo da poter tarare al meglio varie regolazioni, in base allo stile di guida, al consumo e tanto altro.

Un concept dunque davvero molto particolare e che prova a immaginare quello che sarà il futuro dell’auto, subito dopo l’elettrificazione.