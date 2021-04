Goodyear rinnova la gamma EfficientGrip e Vector, ecco le novità estive per il 2021

Il 15 aprile è ormai arrivato e pertanto è necessario, come tutti gli anni, smontare le gomme termiche e rimettere le estive; si tratta di un’operazione più che necessaria per garantire un’elevata sicurezza di bordo e non rischiare di prendere qualche sanzione dagli organi competenti. Naturalmente se avete a disposizione un treno di Quattro Stagioni questo discorso non è valido per voi, in quanto sono utilizzabili tutto l’anno purché ci siano i millimetri di tolleranza nel battistrada.

Se siete in attesa di far il cambio gomme e non sapete che cosa scegliere, Goodyear quest’anno propone tre modelli rinnovati dedicati principalmente ai possessori di SUV, a chi ricerca prestazioni e naturalmente a chi desidera avere uno pneumatico adatto a qualsiasi situazione.

EfficientGrip 2 SUV è uno pneumatico estivo ideato per le vetture a ruote alte. Come sappiamo i SUV popolano le nostre città da ormai diversi anni e non sorprende di certo scoprire che i produttori abbiano dedicato intere linee o modelli a questa specifica categoria di veicoli. Rispetto al precedente EfficientGrip SUV, Goodyear ha incrementato la vita complessiva della gomma riducendo eventuali danni legati agli shock termici. Lo spazio in frenata sul bagnato è stato migliorato ulteriormente inserendo un numero maggiore di scanalature necessarie per evacuare l’acqua presente sul manto stradale. Grazie all’aumento di superfice di contatto e a costolature più marcate, il produttore è riuscito ad aumentare anche le prestazioni su fondo asciutto. Questi pneumatici sono disponibili in ben 52 misure, dai 16 ai 22 pollici.

EfficientGrip Performance 2 è invece uno pneumatico adatto per le vetture con cerchi da 15 a 18 pollici, dedicato principalmente a quegli automobilisti che percorrono lunghe distanze nel periodo estivo. Le caratteristiche principali di queste gomme sono le elevate prestazioni in frenata, sia sull’asciutto che sul bagnato, e la capacità della gomma di non mutare in caso di condizioni stradali avverse. Rispetto al modello precedente, Goodyear ha migliorato l’evacuazione dell’acqua sul bagnato e incrementato la rigidità necessaria per uscire dalle manovre di emergenza. Questi pneumatici sono disponibili in un range di misure che vanno dalla 195/65R15 fino alla 255/50R21.

Vector 4Seasons Gen-3 sono gomme quattro stagioni dedicate a coloro che non utilizzano l’auto assiduamente in montagna e che quindi non hanno una reale necessità di adottare penumatici ad alte prestazioni dedicati ai fondali innevati e ghiacciati. Nonostante non siano specificatamente studiate per l’utilizzo invernale, grazie alla tecnologia Snow Grip garantiscono ugualmente buone prestazioni e aderenze anche su neve, fino al 5% in più rispetto al precedente modello. Se siete alla ricerca di un buon compromesso utilizzabile tutto l’anno e sicuro anche in condizioni di aquaplaning, Vector 4Seasons Gen-3 potrebbe essere un modello da prendere in esame. Questa variante è disponibile in un range di misure che vanno dalla 175/65R14 alla 215/45R20, mentre nella versione SUV andiamo dalla 215/65R16 alla 255/45R20.