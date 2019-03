Guai per Dacia Duster: maxi richiamo in corso per le vetture in circolazione

Purtroppo non è tutto oro quello che luccica: sembra infatti che la Duster del brand Dacia stia avendo seri problemi riguardanti le tubature dell’aria condizionata e di alimentazione. La problematica gira attorno ad un contatto sbagliato tra le due, che causa un’usura veloce e capace di creare gravi danni alla vettura. Tutti i nuovi proprietari […]

Tutti i nuovi proprietari della Dacia Duster dovranno quindi portare la propria auto ad un controllo gratuito: il danneggiamento di questi tubi potrebbe portare a danneggiamenti leggeri (come malfunzionamento dell’aria interna al veicolo) fino a perdita e fuoriuscita di carburante, talvolta all’interno della vettura.

L’azienda è nota per la sua meticolosità nella produzione di veicoli: per questo il maxi richiamo ha colto tutti di sorpresa, segno di un difetto sicuramente non calcolato. Fortunatamente il controllo sarà gratuito e veloce, e permetterà a tutti i possessori di Duster di vedere, tramite sito internet, il concessionario più vicino per effettuarlo. Nel caso non aveste ancora ricevuto contatto, controllate la cartella spam della vostra mail: la segnalazione è stata inviata via posta elettronica (e non via telefonica, generando un po’ di malcontento nella sua clientela).

Nel caso foste stati contattati, vi consigliamo di sbrigarvi ad effettuare questo controllo!