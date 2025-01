Guida con tranquillità grazie a questa dash cam, oggi con DOPPIO SCONTO!

Se state cercando una dash cam 4K con prestazioni eccellenti a un prezzo competitivo, oggi su Amazon trovate un'offerta imperdibile: la dash cam GKU 4K è disponibile a soli 99,99€, con uno sconto del 23% rispetto al prezzo consigliato di 129,99€. Ma c'è di più: attivando il coupon in pagina, potete ottenere ulteriori 20€ di sconto, portando il prezzo finale a soli 79,99€! Inoltre, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida alle migliori dash cam per ulteriori consigli.

NB: ricordatevi di attivare il coupon in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 20€ durante il checkout

Dash Cam GKU 4K, chi dovrebbe acquistarla?

La dash cam GKU 4K è una soluzione avanzata per chi desidera registrare ogni dettaglio dei propri viaggi. Grazie alla risoluzione Ultra HD 4K (2160P) per la fotocamera anteriore e 1080P per la posteriore, cattura immagini nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione, supportata dalla tecnologia WDR e da un'apertura F1.8. L'obiettivo grandangolare da 170° assicura una copertura ottimale della strada, riducendo gli angoli ciechi.

Dotata di Wi-Fi a 5 GHz e GPS integrato, questa dash cam auto permette di scaricare e condividere i video rapidamente tramite l'app dedicata, con una velocità fino a 4 volte superiore rispetto ai normali 2,4 GHz. Il GPS registra la velocità e la posizione, sincronizzandosi automaticamente con il satellite per garantire dati sempre precisi.

Con uno schermo IPS da 1,5 pollici, questa dash cam doppia ha un design compatto che non ostacola la visuale. L'installazione è semplice grazie al sistema staccabile e alla regolazione a 120°, mentre la telecamera posteriore è orientabile a 360°, permettendovi di posizionarla nel punto più adatto all'interno dell'auto.

La registrazione in loop continuo sovrascrive automaticamente i file più vecchi per evitare che la memoria si esaurisca. Il sensore G integrato rileva urti e vibrazioni improvvise, bloccando i video critici per evitare la sovrascrittura. La modalità di monitoraggio del parcheggio 24H protegge il veicolo anche quando è fermo, registrando automaticamente in caso di movimenti sospetti.

Questa dash cam 4K include una scheda SD da 64GB, supporta fino a 256GB di memoria ed è dotata di garanzia estesa fino a 24 mesi registrandosi entro 7 giorni dall'acquisto. Approfittate ora di questa offerta imperdibile su Amazon: grazie allo sconto del 23% e al coupon di 20€, potete portarvi a casa la dash cam GKU 4K a soli 79,99€! Non lasciatevi sfuggire questa occasione per rendere i vostri viaggi più sicuri e documentati con una tecnologia di alta gamma.

