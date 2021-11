Helbiz ONE-S è il nuovo monopattino elettrico completamente Made in Italy

Helbiz svela in anteprima mondiale, in occasione di EICMA 2021, al via ufficialmente domani 25 novembre, il nuovo Helbiz ONE-S. Si tratta di un nuovo monopattino elettrico per i servizi di sharing dell’azienda che presenta una particolarità unica; è il primo monopattino elettrico davvero “Made in Italy” essendo stato progettato e costruito in Italia.

Il nuovo Helbiz ONE-S propone un design pulito e funzionale e presenta un telaio in allumino realizzato per migliorare sicurezza e comfort di guida. La pedana è allungata e allargata per rendere più comoda la posizione di guida, soprattutto per le percorrenze più lunghe, e migliorare la stabilità. A spingere il monopattino troviamo un motore da 500 W in grado di sostenere percorsi in salita anche molto ripidi (fino al 12% secondo Helbiz). Il comparto tecnico del nuovo Helbiz ONE-S presenta una doppia sospensione, anteriore e posteriore, ed un doppio freno a disco, anteriore e posteriore, ed un freno elettronico rigenerativo.

Il nuovo monopattino Made in Italy di Helbiz presenta diverse chicche tecnologiche come un sistema IoT di nuova generazione ed una doppia telecamera (una anteriore, per aiutare ad identificare la posizione, ed una puntata sul guidatore, utile anche per prevenire infrazioni alla guida). Helbiz prevede di introdurre il nuovo Helbiz ONE-S nei suoi servizi di sharing nel corso del 2022.

Da notare che Helbiz ha svelato anche il nuovo Helbiz ONE che sarà il primo monopattino elettrico dell’azienda destinato alla vendita. Il monopattino è già disponibile in preordine, con un prezzo di 1.299 euro e assicurazione inclusa. La produzione è prevista per il 2022. A completare le novità di Helbiz c’è il nuovo S1-X, monopattino che gareggerà nel campionato eSkootr.